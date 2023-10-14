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墊上隨筆／談蘇軾的「洗兒詩」

莫亦言

宋詩人蘇軾慣用反諷手法，將詩中表達的意思與事實恰巧相反，如他寫的「洗兒詩」：

人皆養子望聰明，

我被聰明誤一生。

惟願孩兒愚且魯，

無災無難到公卿。

人生識字憂患始，

姓名粗記可以休。

記得三國曹魏時候，曾有一本書「運命論」，也是用同樣的手法：

「木秀於林，風必摧之；堆出於岸，流必湍之；行高於人，眾必非之。」 

意思是，「一棵樹如果獨自長得高出整個樹林，大風必定會先吹倒它；岸邊突出的土堆，激流必定會先沖走它。一個人的品行高於眾人，別人必定會針對對他來批評和毀謗的。 」

正如蘇軾在他的七言詩「石蒼舒醉墨堂」調侃戲謔的寫到：

人生識字憂患始，姓名粗記可以休。

何用草書誇神速，開卷惝怳令人愁。

我嘗好之每自笑，君有此病何能瘳！

自言其中有至樂，適意無異逍遙遊。

詩中蘇軾認為：「一個人一旦讀書識字，他的一生便從此坎坷了；一般人其實只要識得自己的姓名便可以了。何必用草書來誇示神速？打開卷軸一看，其龍飛鳳舞的字使人無法辨認，徒增愁緒！我也曾經如此愛好草書，但往往自覺可笑，石蒼舒先生您的這種怪癖，如何能治癒呢？您說書法這藝術有極致之樂趣，悠遊其中的適意無異於逍遙遊。」

我喜歡蘇軾用反諷手法寫的「洗兒詩」，但每次重讀，總會有「意猶未盡，欲罷不能」的感覺。

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