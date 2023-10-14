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由電影界罷工談人性

薛永康／托倫斯

長達148天電影界的罷工目前告一段落，工作人員回去上班，停頓的電視節目以及電影拍攝也重新開始。

勞資雙方都有不同立場及困境；來自全國各地的員工對洛杉磯極高的生活指數不堪負荷，加上人工智能的威脅等問題，要求加薪以及保障工作。資方認為，經營困難重重、錢不好賺等。誰是誰非在此不談，但是在這罷工期間可以看出人性的善良面以及醜陋面。

由於罷工時間拖得很長，有些外地來的員工放棄繼續罷工或搬回老家，因為付不起房租、房屋貸款或是信用卡債款。更有甚之，三餐都可能會有問題。

好在善心人士及時幫忙。好萊塢的大明星由巨石強森(Dwayne Johnson)帶頭捐出100萬元，供應罷工員工的食物。12位名演員跟進，每人也樂捐100萬元幫助即將被房東逐出的欠租工會員工，解除他們的燃眉之急。除此之外，還有一些慈善機構在旁幫忙，如同朋友一般。「Friend in need is a friend indeed」所言不虛，人性「互助」的善良面在此表現無遺。

9月的The Week雜誌爆料，電影界的老闆們對峙罷工最早的策略是拖延；一位沒有署名的老闆居然說，「Let us drag on and wait until they lose their apartments and houses!」這種讓對方在困境中「自生自滅」的陰險惡毒做法令人髮指，人性的醜陋面可見一斑。

可幸的是資方低估了勞方的團結、耐力以及堅持，加上善心人士及時的捐助，拖延戰術無法奏效，善心戰勝惡毒。勞方的要求得以圓滿解決，我們樂見其成。

罷工 貸款 人工智能

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