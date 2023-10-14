世界日報 我的不解之緣

電視上的天氣預報說，颱風已偏離我居住的城市，但仍顯示著暴風雨的警訊。我撐著傘，頂著風雨，匆匆地踏進超級市場，付了錢後，拿起一份世界日報 又回到車裡。說起來，自從來到加州 ，這幾十年來，幾乎沒有哪一天我沒有看世界日報。雖然現在有了電子版，但今天報上有我的一篇文章，所以仍冒著暴風雨買了一份世界日報作紀念。

30年幾前，我來到美國的俄勒岡州，不但天氣寒冷，商店也見不到中文招牌，更別說中文報紙。後來搬到加州，一下子又回到那曾似相識的環境。那時候，讀世界日報有一種莫名的親切感，猶如見到故人一般。看到世界日報的副刊版的文章，一時感觸，投了兩篇越南 西貢淪陷後的故事「兩錢黃金」和「絕境」。朋友們讀到我報紙上的文章，很是羨慕，但仍半開玩笑地揶揄：「哎呀！想不到你一個越南難民也能擠進去湊熱鬧。」

我一笑置之，心裡想，報紙是大眾的喉舌，尤其是世界日報這種遍及全美的頂級規模大報，她新聞快捷、報導翔實、涵蓋多元，哪裡有區域或門戶之分？

匆匆30幾年過去，我和世界日報結了不解之緣，陸陸續續在上下古今、副刊、家園、讀者論壇等版面投稿。記得有一年近聖誕，我在上下古今的一篇短文「點滴在心頭」，引起一位曾就讀越南西貢文科大學的讀者的共鳴。我失聯多年的幾位同學，也因看了我報上的文章，請求世界日報幫忙，經由編輯先生從中聯繫而得以重逢。

幾年前，散布在世界各地、我以前在越南同心中學教過的學生，在洛杉磯組織了一次100多人的師生聚會。我在上下古今寫了一篇「劫後餘生‧久別重逢」的紀念性文章，學生們興奮得不得了，因為他們的照片上了美國規模最大的中文報紙。

小時家境清寒，在那三餐不繼、烽火連天的日子裡，母親不敢奢望，只要我有機會能夠完成小學課程就心滿意足。誰會料到，我竟當了幾十年的微積分教師。感謝世界日報，2019年替我出版了「重續未了緣」一書，翌年雖是新冠肺炎橫行，又出版了第二本書「春夢了無痕」，今年年尾第三本書「離人無語月無聲」也將面世。當年我站在世界日報的講台上發表寫書的心路歷程，如身歷夢境，可惜母親已在2013年去世，不能親眼見到這令她欣慰的場景。