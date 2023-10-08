選出把國家放在黨派之上的領袖

衆院共和黨 極右派自由黨團曾經威脅議長麥卡錫 ：如果麥不聽其指令的話，將除去其議長職位。這個無理的威脅居然實現，麥卡錫被罷免眾院議長職位。

啟動罷免為極右派共和黨眾議員蓋茨，他不滿麥卡錫與民主黨 合作，即使因為合作，而令聯邦政府得以暫時避免關門。 換言之，麥卡錫不理會蓋茨蠻橫無理的威脅，自己反被炒魷魚。而蓋茨對於聯邦政府面臨的危機毫不考慮，而即使麥卡錫這次與民主黨合作，民主黨眾議員則因爲他之前聽從蓋茨調查拜登父子的醜聞，而全部投罷免票。

「逢不同黨，必反」已經是如今政客的寫照。老派共和黨參議員如已故的約翰馬侃，與當時的民主黨參議員拜登雖然意見相左，但互相尊重、願意協商溝通。反觀今日，如果為了美國利益去要求「兩黨合作」如緣木求魚。

如今眾院的共和黨，除為了私利內鬥，不擇手段除去麥卡錫之外，也是極端護短，對滿口謊言得到議員職位的桑托斯（George Santos）所有不當行為視而不見。反觀參院的民主黨議員已有30多位連署要求收受賄賂的同黨參議員梅南德茲辭職。此一義舉如同1970 年代共和黨的「大義滅親」，要求同一黨派的尼克森辭職。 這種跨越黨派分別的公正作風，在今日黨爭的極度分化下已逐漸消失。

美國近年來在兩黨紛爭以及在一些「唯恐天下不亂」的媒體操作攪和及誤導之下，已經造成社會不安、族裔對峙，美國的前途堪虞。筆者認為，為了美國的前景，選民必須發聲，譴責及罷免不法政客。不論屬於何黨，選民在下一屆的選舉中選出「把國家利益放在黨派之上」的領導人；選出不為黨派內鬥爭權奪利、不再持續「逢不同黨派必反」的狹窄心態、不譁眾取寵、不煸動干擾、而能夠促進兩黨合作、為了美國前途著想的民意代表和總統。