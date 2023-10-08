老人政治何時了 應速終止「亞獨裁」

孔子說：老而不死是為賊。其義是說，朝堂上用些尸位素餐的老糊塗，乃是敗國之舉。當你看到電視新聞中播出政府要員痼疾纏身、龍鍾之態、意識迷糊、行將就木，還戀棧權位，而且沒有法規可以把他們趕下台，怎不叫人啼笑皆非！

談民主者，當然反獨裁，但他們只會打死老虎，即只打極權社會的獨裁，而看不到民主社會也有獨裁。極權社會的獨裁是個人大獨裁，而民主社會的獨裁是分散的與板塊（section）獨裁的集合體。這種獨裁，我想賦予它一個概念——亞獨裁。

亞獨裁是很可怕的腐蝕民主文化的毒蠱。諸小獨裁一旦聯合起來，有可能顛覆民主而轉向極權獨裁。羅馬共和國的公民大會，所選舉的官員都按法任期1年，並不可連任。後因元老院姑息特權，破壞既定制度，致使民主制蛻變成希臘式王權的帝國。防微杜漸，對亞獨裁切不可掉以輕心。

世人不可把極權與民主看成是絕對對立的政體。極權中未必沒有小民主；民主中未必沒有眾多的小獨裁。就人性來說，權力慾人皆有之。控制權力慾的辦法靠法制，而不是靠人治。民主政治不是一蹴而就的，而是要不斷修正、改良的，憲法也不是一成不變的，修憲也是常有的事。

所以，對各級政府官員的年齡限制、任期限制，都必須訂出一本法典。這是件十分重要的社會階層（社會流動或社會升遷）制度。

問題在於廣大民衆對這個重大問題沒有覺悟，沒有請願，沒有造成一種要求革除亞獨裁的社會氛圍，於是沒法給立法者造成壓力。美國的公民們應行動起來了。