中華民族精粹在台灣—雙十節有感

筆者生於抗日戰爭年代，二次大戰勝利結束時年七歲，知道中華民國 與美、英、法和蘇聯是世界五大國家，蔣中正總統領導中國人民取得抗日戰爭勝利，正重新建立一個自由平等的國家。可惜隨之而來的是內戰爆發，又因美國駐華大使和軍方將領誇大國民政府弊端，疏離中美關係，共產黨乘機而起，蔣政權被逼退守台灣。老蔣痛定思痛，在小蔣及一批學者型專家共同努力下，為中華民國奠定憲政基礎，利用台灣寶島豐富資源和中國人勤奮踏實特質，短短20年內，重振中華民國。

1970年代，美國與中共建交，與中華民國斷交，國府被逼退出聯合國，又一次風雨飄零中，小蔣擔起大任，發展經濟同時，進行政治改革，取消戒嚴令，開放黨禁和報禁。政府特別重視農業發展，給農民土地，成立農委會，指導農業發展，農產品無論在數量和質量上都有很大提升，農民成富裕階層。

政府工業布局精準，建立紡織業、塑膠業、石油 化工業和汽車製造業。隨著科技進步，積極培養科技人才，創新的電子產業誕生了，為日後成為電子製造業王國打下良好基礎。

1980年代起，筆者先後三次前往台灣旅行，停留時間不長，但每次都驚訝社會變化之大，最重要的發現台灣保留中國人最好基因，且社會安定，生活水準有了很大提升。民主法治制度健全，一人一票選出的總統，人民的選票決定誰是執政黨，由選民決定國家領導人。做得不好，只能鞠躬下台。

台北故宮博物院藏品最豐富，中華民族瑰寶精華全保留於此。建築新頴具現代感。北京 也有故宮博物院，但條件有限，原址是皇宮紫禁城，是歷史重要文物，要開放作為放置古物珍寶則受到許多限制，且各宮各院分散，如廁也是個問題，長者入內參觀是個累活。

我很喜歡101大廈，在平坦台北市中高聳入雲，像竹子般，一節一節而上。香港中銀大廈由名師貝律銘設計，也以竹喻意。但台北101看來絕不像竹，而是一片片的刀片，刺向旁邊的滙豐銀行，煞氣十足。

我也喜歡到台灣南部遊玩，物阜民豐，人情味重，風景優美，一片樂土。

在美國聽台灣朋友介紹，政府花大錢，台灣的醫療健保辦得非常好，照顧非常周到。而且健康宣傳教育工作也很到位。在YouTube中，我們可以看到電視台許多由各專科醫生普及醫學知識的節目，得益匪淺。這次新冠疫情，台灣把關得好，政府有長期關心人民健康以人為本的苦心。

當今台灣晶片電子製造業大放異彩，全球都知道台灣的大名。儘管軍機不停在干擾，周圍演習炮聲隆隆。虛張聲勢恐嚇，更顯對方驚魂失措。老總統教誨，處變不驚，毋忘在莒。