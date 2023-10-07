中華民國112年國慶有感

中華民國 112年雙十國慶又快到了，這一天對海內外華人 來說，應是薄海騰歡、普天同慶的日子，因為在112年前的今天，中國國父孫中山先生率領先烈們推翻了滿清帝制，締造了亞洲第一個民主共和國，直到民國38年(1949年)大陸淪陷，中央政府撤退到台灣省，蔣老總統記取大陸失敗教訓，除了在淪陷前運出了三寶（三寶是：1.黃金400多萬兩、2.故宮博物院珍貴文物、3.人才濟濟）外，力行生聚教訓，以圖反共中興，再經經國先生勵精圖治，不但使台灣成為亞洲經濟四小龍之首，更成為三民主義的模範省。

儘管到經國先生時期，已有多個國家和中華民國斷交，轉向中共 ，但在眾多的海外華人心目中，中華民國才是正統的中國，因為那時甚至在李登輝任內，處處可見「三民主義統一中國」的匾額。所以海外各地的僑胞們，先後組團回國參加慶祝國慶活動。而海外僑團在當地舉辦的「雙十國慶升旗典禮」，前來參加典禮者，扶老攜幼，非常踴躍。

但「政黨輪替」後，數典忘祖的「台獨」漸漸抬頭，實行逐步「去中化」，陳水扁以極為幼稚的理由把匾額卸下；傳統慶祝雙十國慶，代表喜慶和莊嚴的紅色「十十」字體，台獨們改得體無完膚，不倫不類。那個時候，因不屑彼等掘祖先墳墓的行徑，令堅決反共，曾任洛杉磯「華僑反共救國會」主席、中華會館主席的黃振華先生率先與時任中國駐美大使楊潔篪接觸。

若干年後，又「輪替」到蔡英文執政，她更變本加厲地延續台獨路線，且不提其假論文案，她執政八年來，放任其政府部屬有過不究，因此，「超買」代替了走私；非但對國計民生毫無助益，而且還在疫情最嚴峻的時刻，阻礙民間捐獻疫苗給民眾注射；對陳時中報喜不報憂，更提出了一個「校正回歸」的新名詞也不置可否。可她對「去中」、「仇中」和挑釁中共的大小動作絕不含糊，而她的接班人賴清德—台獨務實工作者還能躺著去選中華民國的第16屆總統。

試問這個「中華民國」還值得有血性良知的炎黃子孫去支持擁戴嗎？若不，參加「台灣」的國慶有什麼意義？

最後，謹以美籍華人的身分祝福奉行孫中山先生遺教的中華民國人民幸福快樂，團結一致對抗忘祖之輩，使台獨必亡，到時再齊聲歡呼慶祝吧。

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