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「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

曾祖父百年前抗鼠疫、發明口罩 華醫偕6歲女兒寫成童書

蕭瑟景象

陳安利／亞特蘭大

朝霜白露知秋涼

殘暑漸收寒來樣

晶瑩剔透明光亮

晝夜溫差氣舒爽

田野承載豐收望

花木仍盛葉逐黃

楓菊丹桂瓜果芳

采摘品茗甘醇香

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墊上隨筆／月下追憶

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