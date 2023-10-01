政客良知與黑奴後代的賠償

加州 黑奴後代的現金賠償提案，吹皺了歷史上的一池春水。 美國獨立宣言開宗明義寫著「人皆生而平等」，但當時白人先賢多蓄奴。 因為黑奴是私有財產 （Personal Property）。 1977年的電影La Amistad （譯成斷鎖怒潮或勇者無懼）劇情敘述了美國第六任約翰昆西亞當斯在卸任總統後， 在1841年擔任運奴船叛亂審判時的律師， 在大法官面前，他要求大法官們想想美國開國先賢的人道主義， 民主精神； 要求當時的白人大法官們， 回顧美國的立國精神。 最後， 大法官宣判黑人 的叛亂無罪， 為美國的廢奴運動踏出第一步。

百年後的今天， 我們還在為奴隸問題糾結。 加州試圖引領風騷 要求對黑奴後代進行現金賠償 （Cash Reparation）。 這個思考背景是邏輯學上 「若且唯若」的問題。 百年前，黑人先祖，受到系統性的傷害， 百年後夢魘造成黑人們今天身心俱損。 但從實務上說， 黑奴後代資格如何證明？ 賠償多少才能讓他們不再受損？ 理論依據是什麼？ 還是政客突發奇想，告訴自己， 不出此策， 良知無從見天日？ 此例一開， 百年前的華工， 可否援例？ 印第安人的被殺戮， 可否援例？ 政客的良知， 又該如何展現？

洛杉磯時報在9/10報導伯克萊州大8月對6千多加州選民作民調 ，有59%反對，28%支持，其中細分對該賠償案強烈反對有51% 的白人，43%拉丁裔，39% 的亞裔及10% 的非裔；但是對法案強烈支持的非裔只有51%，其他各族裔支持都在個位數。

再問百年的黑奴遺留的陰影對現在的黑人有沒有很大的影響？ 民調顯示57%的堅定自由派者認為 很有影響；71% 的堅定保守派認為完全不影響；總民調得出 27%認為有很大影響，31%認為毫無影響。

反對法案的理由也許是，黑人命貴的遊行，打砸搶的破壞，他們的作為，不是系統性的，但是夥同的，個別的， 不間斷的行為，也給社會造成創傷，那些政客們如何為這些受害者療傷？

這個現金救贖是州長紐森及幾位立法大員在2020年共同組建的「加州賠償工作小組」提出，並試圖作為全美的典範；在民調公佈一周後的9/17，該小組在洛杉磯時報表示，指出柏大的民調之所以反對者眾，是因為選民不了解加州黑人的痛，所以教育選民是很重要的課題。

走筆至此，不禁想到加州百廢之待舉，交通之耗時，遊民之亂象，打砸之猖狂，法紀之不彰；這些政客立法大員不求當務之急，卻去翻找百年的历史公案。到底是政客應該接受再教育，還是選民？