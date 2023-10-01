電動車、油電混合車 比一比

近年來由於氣候變遷 及空氣汙染日益嚴重，許多人響應有關機構的號召、車商的優惠、甚或政府的減稅，更換汽車時開始考慮購買電動車 。雖然當初很多人對它抱著懷疑的態度，例如充電設備稀少，令人有高度的不安全感。但是自從20年前特斯拉 公司開始投入生產後，大量擴展充電站，包括在許多停車場設立充電設備；也許更加上其執行長馬斯克在太空工業方面的其他成就(例如 SpaceX)，使很多人信心大增。

雖然如此，電動車還是有不少尚未克服的缺陷；有些似是心理上的障礙，但是也的確有實際上和潛在的困難。例如充電不如加油，可以在幾分鐘內了事，這對長途旅行要趕路的人是個很大的不便。尤其在現行的設備下，旅行前需要計劃在何時何處充電，影響自由伸縮性；而且在旅途中，車上的其他用電也要小心，尤其是大熱天或冰天雪地中冷暖氣的使用會影響續航力，甚至導致忽然在途中電罄而拋錨。還有電池在冷天的效果也會降低；這些都是不能不考慮的因素。

最近更出來一個驚人報告，說是電動車因為光是電池的重量，就和普通一部汽車相若，約4000磅左右，再加上其他機件設備的重量，遠超目前其他一般車輛，這不但降低了它的能源效率，最重要的是假如失事的話，其重量造成的特大動量所引起損毀和傷人甚至生命的危險，將遠超目前一般的車禍，因此我們不能不考慮這在傷亡、醫療、修理、保險等等方面的潛伏代價。

至於一般以為電動馬達較石化燃料引擎對環境及氣候變遷較為緩和，其實我們考慮到發電廠所需燃料所產生的足跡，這個說法就要打一個折扣。因為如今太陽及風能發電的比例還是很低，其他石化燃料或核能發電都有環境後果，只不過把這個負荷轉到發電廠而已。

還有這些電池的生產需要不少稀有金屬，他們的開採和提煉也產生相當可觀的碳足跡。據估計考慮到整個生產過程，製造一輛電動車總共排放16-19公噸二氧化碳，較之汽油或柴油汽車的7至10公噸，有過之而無不及。至於這些又大又重的電池久用後功能退化如何處理，又是一個挑戰。

故此在電池技術（例如體積、重量、和充電速度）還沒有突破前，要求或鼓勵大家改用電動車可能會是不智之舉。其實根據相當多人的實際經驗，油電混合車(hybrid)可能比較實際。筆者的混合廂型車每充一次電，就可跑40哩；每天生活上下班、接送兒女、買菜購物也可足夠；略嫌不敷時，汽油引擎替補幾里路就可以應付過去了。唯一問題就是遠道旅行時用油時間會比較多；不過在公路上汽油引擎也比較高效能和環保友善。

混合車最大的優點是一部車有兩套可以互相交替運用的動力，在深山野嶺同時無法加油或充電的機遇大為減低。至於電池技術如何突破，筆者雖然目前無法預料，不過證諸近數十年電子數位技術在速度及存儲容量驚人的進展，相信類似的電池技術突破不是沒有可能的事。