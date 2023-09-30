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為自駕卡車不需的司機謀後路

薛永康／托倫斯

紐森否決AB316法案，重型自駕卡車不需人類司機同車，恐危及25萬工作機會」為9月26日世界日報標題。AB316法案為司機要求與自動卡車同車，以在卡車自動化下保障其工作機會。

在卡車司機工資日益上升到年薪高達16.9萬元，甚至在港口堵塞找不到司機之際，運輸業主加速卡車自動化，除了節省工資開銷之外，人為因素如卡車司機勞累、出事、怠工的問題都可解決，恐怕危及25 萬司機失業的確為一大問題。但是如前總統參選人楊安擇曾警告，工作自動化是今後不可避免的傾向。

這個被紐森州長否決的法案沒錯；司機要求和已經全自動的卡車同車就如同「點火機」；用火柴點燃打火機，為「多此一舉」。當然，司機在自動化後面臨的困境及福祉、自動卡車在公路上是否會有安全疑慮，也需要關心及注意。18世紀末在英國發起的「工業革命」，用機器代替人工招致工人破壞機器，但是沒法阻止那個潮流。如今世界面臨另一工業革命，機器人以及人工智能已經成為全球科技發展趨勢。自駕卡車在2019年12月由一位司機陪同、不需干涉從加州開到賓州，三天行車2800哩沒有任何問題為一例。所以說，自駕卡車不需人類司機陪同的安全性可以期待。

任何一個工業革命，被機器取代的工作人員都需要接受「再教育」轉型轉行，失業的卡車司機也不例外。紐森需要給失業的司機謀求後路，筆者建議給予入學補助去學習另一技能，以及延長失業救濟期限。同時，紐森可以加速基礎建設工程，需要的人力可以招收失業的卡車司機，加以訓練後錄用也為一補助之途。

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