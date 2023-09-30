零元購是誤用於搶劫者的代號

近洛杉磯 的幾個大商場，在疫情後發生了好幾起「快閃族」結夥進行「零元購」。零元購本是一種商業的促銷手法，曾幾何時「zero-dollar shopping」會成為大洛杉磯商業的惡夢。

在Macy百貨、在Walmart商場、在Target商場、在Apple Store、在Nordstrom等名店，都遭遇打劫。在完全沒有「購買」的動作及意圖，卻美其名零元購，擺明就是搶劫。搶劫在普通法及加州 刑法典222條明確定義了要件：意圖、取走他人的個人財物，在他人面前用暴力或造成別人心生恐懼。就是構成搶劫重罪的要件。這些快閃族的零元購者，有那一個要件是不成立的？法有明文，有法可依，警察卻遲不執法。終於等到加州州長紐森在9月15日同意撥款2.6億加強警力設備來打擊不法。這也傳遞了一個訊息，警察非無能也，實不為也。

進行搶劫者一般稱之為搶匪或強盜；這些搶劫都包含了一定程度的暴力成分，如果在商場，有員工試圖阻止不法，將演變成暴力相向，或對被劫者造成傷害；匪徒並不會因換成美麗的代號零元購就變成溫文有禮的打劫；因此在加州有了相關立法，禁止員工試圖阻止不法，以免受到傷害，否則對雇主進行懲罰。這樣的立法所傳遞的訊息給搶劫者，是有很大的爭議，值得探討。但也可以想見這些零元購一族是危險的群體。

加州的立法議會經常是捨本逐末，不圖根本解決之道。例如2023年實施的「自由行走法案」（The Freedom to walk Act），為了避免警察歧視黑人開罰單，不是教育 他們走班馬線或是等紅綠燈，而是除罪化，如此就不會有亂穿越馬路被罰的問題。同樣的打劫在加州，警察也束手無策，退而求其次，要求員工自保，不要受傷才是王道。

加州政府大可以透過很多管道，如稅務局、勞工局等單位通知雇主，教育員工自保之道，並不需要大張旗鼓的傳遞信息給這些打劫者，「你們放馬過來吧，讓你們如入無人之境」，何等可笑，可悲的法案。這些立法大員，不開公聽會、不聽專家業者意見、不考察可行性，這是譁眾取寵以為在為員工請命，其實治絲愈棼，這樣的立法大員，投票給他們有何意義。