墊上隨筆／李後主的《虞美人》竟慘遭殺身之禍

南唐後主李煜，既是亡國之君，也是千古詞帝。開寶八年（公元975年），宋滅南唐，李煜肉袒出降，被囚禁於汴京而淪為階下囚。李煜的詞，以亡國降宋為界，分為前後兩期；前期寫宮闈生活和兒女風情，語言綺麗，風格柔靡；後期傾訴亡國之痛和去國之思，沉鬱哀婉，感人至深，極富藝術感染力。李煜的經典代表作，大多是他的後期作品，然李煜最驚艷世人的名篇卻是他的絕命詞《虞美人》。

北宋太平興國三年（公元978年），為農曆七月初七，這一天既是牛郎織女的相會日，也是李煜42歲的生日，曾經的九五之尊，此時已在汴京度過了三年屈辱的囚禁歲月，可謂苟且偷生、度日如年。

李煜回首往事，再看今朝，不禁有感而發，寫下了這首千古絕唱的《虞美人》：「春花秋月何時了，往事知多少？小樓昨夜又東風，故國不堪回首月明中。雕欄玉砌應猶在，只是朱顏改。問君能有幾多愁？恰似一江春水向東流！」

「問君能有幾多愁？恰似一江春水向東流！」這一句李煜以水喻愁，其實並非李煜原創，前有李白的「抽刀斷水水更流，舉杯消愁愁更愁」，後有秦觀的「便作春江都是淚，流不盡，許多愁」，但都不及李煜的「問君能有幾多愁？恰似一江春水向東流！」表達得含蓄而更有感染力。李煜的這首《虞美人》毫無疑問堪稱婉約詞派的巔峰之作，但也因此導致了李煜的慘死。

《虞美人》抒發的是亡國之恨，去國之思，宋太宗趙光義從中看出了李煜對故國的懷念和對現狀的不滿，身為亡國之君，應做以身殉國的崇禎，或是做樂不思蜀的劉禪，像李煜這樣，才華太盛，想法太多，思維太活躍，李煜既不敢赴死，又不甘心苟活，整天想著他的故國，他的宮殿，他的朱顏，在這樣的政治氛圍之下，李煜無異於自掘墳墓，自尋死路！

就在李煜寫完這首千古絕唱的《虞美人》時， 正是他42歲生日，宋太宗趙光義賜給他一種名叫「牽機」的劇毒，毒死了「亡國之君」李煜，也毒死了「千古詞帝」的李煜，他死了之後，萬般皆成灰，但李煜卻為世人留下了這首流傳後世，令人不勝唏噓的千古名詞《虞美人》。