侯友宜訪美之行 後發制人

9月中開始訪美的國民黨總統參選人侯友宜 ，雖為目前四腳督訪美的最後一人，但看來卻有後發制人之效。筆者以為有3個觀察重點：

首先是準備充分、直球對決。今年5月底在華府 布魯金斯研究院，美國兩岸事務專家葛來儀、美國在台協會前主席卜睿哲等學者談論幾位主要參選人，葛來儀稱賴清德為民進黨激進派、侯友宜可能像國民黨裡的李登輝，而柯文哲或因北京對侯不熟悉，是較傾向支持的人選。

侯友宜此次訪美與葛來儀、卜睿哲閉門座談，葛來儀會後表示，她是第一次見侯友宜，與他的對話是一次很棒的談話，侯友宜準備充分，直接回答她的提問，讓他們充分了解侯對台灣的願景。侯市長若非在閉門會議中徹底闡述己見、直球對決，豈能得到兩位專家的認同？可見侯對華府關切的美中台三組雙邊關係的深入了解，絕不像是對手陣營抹黑的「草包」人設。

此趟訪美，侯友宜一共造訪紐約外交政策全國委員會、外交關係協會、布魯金斯研究院、傳統基金會等四大智庫，橫跨美國民主、共和兩黨政治光譜，且目前未聞任何負評。

其次是拆解疑慮、建立互信。美國對侯友宜最關切的問題，不外乎是若侯當選後，如何處理台美關係與兩岸關係。

蔡政府已執政7年多，除對在野陣營諸多抹紅貼標外，也在美積極工作營造國共暗通款曲的印象。照理說，美國應較支持「反中」的民進黨。然而，侯友宜提出「攻堅理論」，就是跟美國說明堅實的台美關係與提升台灣自我防衛能力，即為台灣未來與中國大陸恢復對話的最佳籌碼。

《金融時報》報導說侯友宜要美國講清楚是否會保衛台灣，羅森伯格也在華府僑胞歡迎侯友宜晚宴致詞時說：「美國長期以來一直致力於幫助台灣維護足夠的自衛能力，讓我向你們保證，這一承諾仍然堅若磐石。」這句話不但是說給僑胞與民眾聽，更有回應《金融時報》與侯友宜訴求之意。同時，也解釋了侯陣營與美國已建立起「零意外」的互信。

最後是提出新見。美國知名期刊《外交事務》，日前刊出侯提出的「嚇阻、對話、降低風險『３Ｄ戰略』」與政策目標「台海安定、台灣安全與世界安心」，點出侯的高度與新見。提升國防、自我防衛能力才能嚇阻共軍 ；透過恢復兩岸事務性對話才能減低誤判；穩定兩岸關係自然能讓台海情勢降低風險，也不至於把美日拖下水。

侯友宜訪美前，共軍航艦山東艦、軍機等在菲律賓海舉行軍演後轉往南海，並非是在訪問完後預告舉行大規模軍演，與裴洛西訪台、蔡賴過境美國不同；在共軍空前103架次擾台之時，侯友宜更強硬回應「徒增台灣人民的反感，對兩岸和平沒有助益」，這讓他首先贏得道德的制高點，除對外強化侯友宜在美國政界的印象，對內也展現他無懼挑戰的本色。

世局變化快速，美中皆有意避險並促成「拜習會」。台灣下一任總統若是賴清德，無心也無力降低兩岸緊張，會把台灣帶向兵凶戰危。務實回歸中華民國憲法、與美國一樣反台獨並反對一國兩制的侯友宜，此時後發先至提出新見，顯然更勝一籌。