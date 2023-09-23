我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森再表態 2024無意選總統：我擔當不起

3大車廠罷工升級 擴及配送中心 增至20州38地點

維護健康 不宜孤獨寂寞

薛永康／托倫斯

12月15日洛杉磯時報報導，英國、瑞典以及日本已經設置部門面對日益嚴重的「孤獨寂寞」問題，謂之為一流行病Loneliness epidemic。根據統計報告，孤獨寂寞對健康的威脅相當於一天抽15支菸。更有甚之，比一天喝六瓶酒更易致命。

洛時在過去也曾報導日本獨居老婦對峙孤單寂寞的作法：一再故意去商場順手牽羊，被捕後在看守所內可與獄卒或犯人作伴聊天，直到刑期結束出獄。衣食無憂的老人們不堪孤獨寂寞，寧願短期入獄交友的場景令人酸鼻。

孤獨寂寞不限於老人，在美國各種年齡層都有。過去是面對新冠疫情的威脅、目前是治安不良，對以往定期的聚會也駐足不前。這類型的孤獨民眾，大有人在。

筆者也認識喪偶、或是保持單身的親戚朋友。喪偶的朋友中，有幾位已找到新伴侶，生活正常身體健康。另有幾位未再嫁娶，但與外界活動頻繁，自得其樂也不寂寞。筆者的外甥堅決單身，但是交友廣闊、樂善好施、人緣極佳，身為舅舅的我不用擔心。

至於足不出戶是由於擔心疫情或是治安，則是大可不必，筆者建議勇敢走出去：先打好疫苗、避免擁擠或不安全的地方就行。除非隱士為了修行閉關，人類不能與世隔絕：與左鄰右舍溝通、和店員或侍者聊天、向過路者問好、參加讀書會或繪畫班、到醫院或社區當義工、結伴上遊輪等，皆為避免孤獨寂寞之路！

長期孤獨寂寞會致病，醫療及心理專家都有詳盡報導，筆者在此不贅述，只是鼓勵孤獨寂寞的民眾走出自己的「安樂窩」，外面的世界仍然有很多美好的地方有待發掘與探討。

疫情 日本 瑞典

上一則

拜登無證客政策大逆轉 唾面自乾

延伸閱讀

松柏之家社服中心新開班森賀會所 注重多元文化服務

松柏之家社服中心新開班森賀會所 注重多元文化服務
財經簡訊

財經簡訊
iPhone 12電磁波超標 法國禁售、FDA要查

iPhone 12電磁波超標 法國禁售、FDA要查
處方藥出貨劇減 類鴉片危機仍擴大 衝高致死數

處方藥出貨劇減 類鴉片危機仍擴大 衝高致死數

熱門新聞

中國經濟起變化 一石激起千重浪

2023-09-17 02:00
「一洲焦點」談拷問司法部長、眾議長黨內逼宮、拜登不見紐約市長、秦剛被調查。(Getty Images、世界新聞網)

一洲焦點／拷問司法部長、眾議長黨內逼宮、秦剛被調查

2023-09-20 14:04
「一洲焦點」談CIA封口病毒外洩論的內情。(路透、世界新聞網)

一洲焦點／CIA涉收買自家人 封口武漢病毒洩出論

2023-09-17 16:11

中國避談台灣人才 背後有偏見

2023-09-13 02:00

馬斯克與楊榮文眼中的美中台

2023-09-18 02:00
華為Mate 60 Pro+官宣預售，引發搶購潮。(取材自華為官網)

美國制裁下 華為新手機成本驚人

2023-09-11 02:00

超人氣

更多 >
保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物

保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物
「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡

「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡
專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒
研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康

研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康
世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣