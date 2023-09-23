維護健康 不宜孤獨寂寞

12月15日洛杉磯時報報導，英國、瑞典 以及日本 已經設置部門面對日益嚴重的「孤獨寂寞」問題，謂之為一流行病Loneliness epidemic。根據統計報告，孤獨寂寞對健康的威脅相當於一天抽15支菸。更有甚之，比一天喝六瓶酒更易致命。

洛時在過去也曾報導日本獨居老婦對峙孤單寂寞的作法：一再故意去商場順手牽羊，被捕後在看守所內可與獄卒或犯人作伴聊天，直到刑期結束出獄。衣食無憂的老人們不堪孤獨寂寞，寧願短期入獄交友的場景令人酸鼻。

孤獨寂寞不限於老人，在美國各種年齡層都有。過去是面對新冠疫情 的威脅、目前是治安不良，對以往定期的聚會也駐足不前。這類型的孤獨民眾，大有人在。

筆者也認識喪偶、或是保持單身的親戚朋友。喪偶的朋友中，有幾位已找到新伴侶，生活正常身體健康。另有幾位未再嫁娶，但與外界活動頻繁，自得其樂也不寂寞。筆者的外甥堅決單身，但是交友廣闊、樂善好施、人緣極佳，身為舅舅的我不用擔心。

至於足不出戶是由於擔心疫情或是治安，則是大可不必，筆者建議勇敢走出去：先打好疫苗、避免擁擠或不安全的地方就行。除非隱士為了修行閉關，人類不能與世隔絕：與左鄰右舍溝通、和店員或侍者聊天、向過路者問好、參加讀書會或繪畫班、到醫院或社區當義工、結伴上遊輪等，皆為避免孤獨寂寞之路！

長期孤獨寂寞會致病，醫療及心理專家都有詳盡報導，筆者在此不贅述，只是鼓勵孤獨寂寞的民眾走出自己的「安樂窩」，外面的世界仍然有很多美好的地方有待發掘與探討。