美國加州 偷搶為輕罪問題

美國加州公投 第47法案，在2014年11月4號，由加州750多萬選民，以59.61%算是高票通過，內容是將盜竊犯罪金額不超過950美元的行為，從重罪改為輕罪。

當時的公投背景是，加州的監獄 人滿為患，所以就通過將非暴力行為的罪行改為輕罪來解決牢房的問題。實行多年也沒有什麼大問題，即使中間美國加州有一些暴動，人民趁火打劫，政府機關還是按照監視器抓了1萬多個商店搶劫犯。

問題是在疫情爆發後，市政府收入大減，警察也被裁員，人力不夠，所以對這些輕罪因人手不夠就懶得抓了，所以才會看到暴民趁機大肆收刮搶劫。不過最近因為太無法無天了，這樣下去，零售商店一定得關門。所以警察也開始抓那些有組織，而不是個人的搶劫行為。

今年6月，上議會通過553法案的修正案，等待9月表決。該修正案內容是，如果雇主不能有效通知並且訓練員工不得阻擾價值不超過950元的偷和搶的行為，若有違反每次將面對1萬8000到2萬5000元的罰款。

這個提案的精神其實是根據553保護員工法案的延伸，主要是其一，防止員工受傷，讓他們安全工作 ；其二，萬一員工受傷又會是職場受傷的法律責任。也不希望員工當英雄。

消息發布後，所有的商家全部跳起來了，被偷被搶950美元已經很倒楣了，如果英勇的員工去阻止他們，雇主還要每次被罰1萬8000元到2萬5000元。那不是更慘？這引發了州政府前的集體抗議。

議員們這下知道事態嚴重了，因為這個方案執行下去，所有的店家都要關門，因為生意成本實在是太高，店家是活不下去的。他們關門的話，那千千萬萬的員工會失業，家庭都會受到影響，結果將是倍數的，對整個社會經濟影響是成幾何級數的。議員們發現事態嚴重，終於在表決前兩天撤銷這個修正案。

至於第47公投案要不要推翻，現在已經有很多人在聯署中，其實搶劫還是有罪的，就是看要不要執行。問題出在現在不執行，以及不容易執行。

選民們應該把壓力放在只想要選票的市長和警長身上，這個可能比大費周章的在經過議會層層通過，然後再交由全州民表決，應該是容易的多。此外，也可以考慮將已經部分已經委託相關民間公司管理監獄，進一步擴建與開發。只要有錢賺，經過適當的監督，民間一定會比政府更好更有效率。