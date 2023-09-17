兩岸對話 有必要性和緊迫性

「台灣民意基金會」9月1日公布「台灣人統獨傾向的最新發展」民調 ，結果顯示48.9%受訪者支持「台灣獨立」，26.9%希望「維持現狀」，主張「兩岸統一」為11.8%，台灣民意基金會董事長游盈隆解讀，「期盼未來台灣邁向獨立，是真正的台灣主流民意」。 這份民調遭到外界強烈質疑和批評。 此外，由於今年國慶慶典的宣傳主題中，沒有出現中華民國 國旗及英文國名，引發在野黨不滿和大肆抨擊，台灣的統獨之爭也再度浮上檯面。

多年以來，每逢台灣總統選舉，政客就會操弄意識形態，製造敵我，煽動族群仇恨，搞得整個台灣好像是非藍即綠、非獨即統，社會嚴重對立。 這種因選舉而刻意製造出來的政治分歧，讓台灣的總統選舉變成好像不是在選執政黨，而像是在選國家，選民必須要在「台灣共和國」和「中華民國」之間作一個抉擇。 正是因為這種國家認同的混淆，導致台灣社會無法團結，在面對中共 「武統」威脅的今天，也無法凝聚「衆志成城，同仇敵愾」的民心士氣。 再加上台灣年輕人當兵的意願低落，以致台灣的戰鬥意志力薄弱，這不是台灣現在應有的備戰狀態。

星加坡故總理李光耀對於台灣的統獨爭議有獨到見解，在《李光耀觀天下》一書中，他指出，「台灣的統獨民調是沒有意義的，因為台灣的前途不是根據台灣人民的意願確定，而是由台灣與中國力量對比，以及美國是否打算進行干預來確定的，這不是民意調查可以決定的。」 李光耀又指出，台灣獨派人士依靠美國的期待是不現實的，因為「美國在台灣的影響力最終將會衰退」，「更不用說，美國也不會願意為了台灣獨立而與中國交戰。」

中國大陸要統一台灣有其深厚的歷史背景，不能簡單地以「民主對抗專制」的意識型態來看待它。 幾千年來，中國雖然經歷多次分裂，但由於「春秋大一統」觀念深植人心，最後終究走向統一，正如《三國演義》開篇詞說的：「話說天下大勢，合久必分，分久必合」，台灣也不能跳出這個歷史週期律。 此外，對中共領導人而言，統一台灣不僅是重要的政治資產，還攸關自己的歷史定位，他們不會因為代價太大而放棄統一台灣的企圖心。 因此，台灣不應低估中共發動「武統」的可能性。 尤其是在今天兩岸「老死不相往來」的情况下，雙方因誤判而擦槍走火的機率相當高。

兩岸彼此不信任及缺乏對話機制是引發軍事衝突的主要導火線， 因此，無論誰當選下一屆台灣總統，台灣與大陸開啟對話都有其必要性和緊迫性。 兩岸對話欲取得實質性進展，雙方都需要從現實出發，展現政治智慧，拋棄意識形態，共同努力找到兩岸和平共處之道。 以目前的台海形勢和中美搏弈關係來看，兩岸和解是成本最低的選項，也是建設兩岸持久和平，共同繁榮的唯一途徑，除此之外，別無他法。