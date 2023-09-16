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麥卡錫對拜登彈劾調查荒謬

薛永康／托倫斯

據9月13日世界日報：共和黨眾議院議長麥卡錫9月12日啟動對拜登彈劾調查，目標鎖定拜登次子杭特的商業交易問題，調查拜登是否知情。

筆者認為：如果拜登對杭特任何不法的商業交易行為知情或是介入，拜登應該被彈劾，因為他「罪有應得」。問題就在這裡：眾議院共和黨人已經花了九個月調查，都沒有發現任何拜登不當作為的證據，那麼麥卡錫為何要啟動彈劾調查呢？

世界日報報導中指出，麥卡錫面對黨內右翼巨大壓力，目標是對付拜登政府，若不行動可能會失去議長寶座。同時麥卡錫也正在與民主黨協商聯邦預算，如不合作則不配合。但是據BBC分析，彈劾成功機率極微。

麥卡錫對議長寶座垂涎已久，在今年年初與反對他的極右翼共和黨議員交換條件，終於得到夢寐以求的地位。對拜登彈劾調查，為了不失去「得之不易」的寶座，他不願意「大義滅親」，而是毫無立場聽命於黨內惡勢力使用極端政治手段去對付拜登。

由這個無證無據、費時費力、將為無疾而終的調查，就可以看出美國政界的亂象：為了拉下拜登，最重要的聯邦預算協商也成為交換條件。

顯然地，黨派內的私心及分化作法，已經遠遠超過顧及國家及全民利益，議長也可以為了保住自己寶座，出賣人格尊嚴。

作為選民，對於美國政界的亂象搖頭嘆息無益，為了美國的前途及全民的福祉，選民需要發聲及介入，撇開黨派分別、睜開眼睛，在今後選舉中選出真正為國為民、不為私利的民意代表！

拜登 麥卡錫 彈劾

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