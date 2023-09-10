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拜登連任之路 亟需「知己知彼」

薛永康 （加州）

﻿「WSJ 民調 73% 嫌拜登太老，57% 不滿任內表現」為世界日報9月5日的大標題；認為過去兩年經濟糟糕，3/4 認為通膨持續惡化。拜登能否連任見仁見智，尤其是如果面對川普，筆者有以下看法。

談到年紀，拜登比川普大三歲，前者常說錯話但較有內涵，而後者口若懸河毫無內容，所以兩位在年齡及表達能力上平手。

至於控制新冠疫情，拜登不遺餘力抗疫使美國走出新冠陰霾，功不可沒，川普則乏善可陳。拜登在此得分。

非法移民：拜登上位後無證客大幅增加，無法抑止也束手無策。川普在位時雖然築牆阻擋無效，無功勞也有苦勞。在此項，拜登應該虛心檢討。

基礎建設與環保：拜登盡力提倡，但無具體表現。川普增加一些西維吉尼亞州煤礦工作機會，對環保背道而馳。

經濟及就業機會：目前失業率下降，股市平穩，皆為拜登政府在疫情中積極介入救助之賜，但是長期大量供應烏克蘭軍備，打一個不易贏的消耗戰爭，浪費美國國庫資源，是否為明智之舉令人堪虞！

抑止中國在經濟上發展：與其與中國合作促進全球經濟效益，拜登與日韓印聯盟抗中，而川普在任內增加中國進口關稅；兩位都無法達到目標之外，浪費人力物力！應該做的事情因之擱置，例如如何使美國製造業回流等毫無進展！

目前拜登仍在2024 競選的造勢會上誇獎自己，但是已有57% 依WSJ 民調，不滿意他的政績。所以筆者建議，拜登不必再浪費口舌重複選民不同意的話，而是應具體陳述他如連任，今後的目標，筆者在此試舉數例，在國內的方針：維持經濟成長、增加就業機會、發展人工智能、促使企業回流、減低醫療藥價、解決邊境問題、減少兩黨紛爭、持續環保基建、處理遊民問題、減少聯邦赤字、維護社會安寧等。在國外的方針為促使俄烏停火、台海兩岸和平、增強經貿合作、鼓勵各國減碳、救助貧困國家等。拜登需要做的事很多，以上只是筆者的建議。

拜登如欲拾回在2020支持他民眾的信心，筆者奉勸拜登需要「知己知彼」瞭解對手，但是在造勢會上不需與對手比較，而是能把重點放在今後的目標以及達到目標的做法。過去的政績就讓它過去，不必重複，發表對選民的承諾讓他們對美國前途充滿希望。唯有如此、拜登在2024 能有一線生機！

拜登 川普 西維吉尼亞州

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