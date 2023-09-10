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加州高鐵一場美夢 何時能圓

李作堂 （加州 都柏林）

40餘年前移居加州，同學駕車載我全家自Modesto 前往洛杉磯，途經5號公路，寬闊筆直，路側運河並行，望不到盡頭的農田果樹，自動噴水，讓我驚嘆大開眼界。那時同學就告訴我不久就會建一條高速鐵路，北自州府經LA南到聖地牙哥，當天就可以來回。

此後每年都要一兩次駕車到南加州，將近400英哩車程，駕車累的腰酸背痛。有時搭乘火車，我喜歡頂層，可遠望景緻，是種享受，但到Bakersfield要改乘巴士，行走一段山路然後再登上火車，麻煩又費時，總期盼有生之年搭上高鐵。

加州政府終於在2008年決定以90億美元建造貫通南北500英哩高鐵，期盼在2028洛杉磯舉辦奧運前通車。又經過數年勘查、討論、議價，改升為450億。終於在2015年初次動工，卻一直受法律各方挑戰和土地徵用困難。連大陸都有釘子戶出現，況且美國，還有州議會中意見分歧。疫情數年，物價暴漲，再從450億高升到1000億，但仍難在2028年奧運前完工，要改後2030年完成。筆者最近一次駕車經Fresno，從遠看，那稀疏的施工狀態，恐2030年也難達成目標。

2013年筆者從中谷遷居到灣區Dublin居住。如去南灣，我很喜歡從580轉，走84經Ruby Hill社區山路再接680的捷徑。這段差不多3英哩山路，因行駛者太多，加寬工程已施工6、7年，慢吞吞的。只看到數輛工程車，沒有超過十幾個工人，假日、惡劣天候不工作，真不知道何日才竣工。

加州高鐵經費原先是85%由州政府負擔，聯邦支助15%，現議員又欲要求類似40年前全美興建的州際公路，要聯邦出90%，加州出10%，這似有些過份，因高鐵是貫穿加州境內，未接外州。

加州又稱黃金州，是全美最富的州。人力、財力、人口都是最多，只要開源節流，埋頭苦幹，應該可以為其他州做出榜樣模範。當年1869年，連接美國東西兩岸的鐵路興建時仍在內戰，尤其高山峻嶺的艱钜任務靠華工都能完成。加州州府的領導們，怎不前去請求有「基建大國」美譽的中國來建造。這件工程在平坦的中央山谷對中國工人來說真是小工事。相信2028奧運之前一定會完工。

老漢年已86，仍可駕車。9月底親家公壽宴又需前往，是開車？坐巴士？還是搭飛機?竟翻來覆去一夜未睡好，卻做了一個舒舒服服的美夢，坐在高鐵上前往洛杉磯…。

加州 洛杉磯 奧運

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