反對假釋重罪犯的SB94法案

加州 參議會在9月3日通過SB94法案，如果眾議會再投票 通過，將允許被關25年或是在1990年6月前被判無期、不得假釋的犯人重審，讓他們自己證明已經改過可以重返社會。如果法案通過，一些重罪犯可能提早釋放，包括殺警、殺三人或以上的兇手、性侵 殺人罪犯。目前這個法案已引起爭論。

問題的癥結是，如何讓犯人自我證明已經改邪歸正？他們有何「可信度」能夠確定不會重施故技？再者，重罪輕判、提早釋放，是否會失去「殺一儆百」防止犯罪的嚇阻作用？

邪教頭目Charles Manson的信徒們1969年殘殺七人，全部被判終身監禁，入獄期間多次要求假釋未果，檢方認為這些兇徒殘暴不仁且本性難移，不能融入社會，因此不宜假釋，簡言之，無法「改造」。去年南加一位警員在臨檢時遭到一個屢犯重罪、在外保釋候傳的嫌犯槍殺，為另一慣犯「無法改造」之實例。多年來在加州「假釋後屢犯」的例子比比皆是。

重罪嫌犯在加州法庭一審再審才定讞，誤判機會極微。而且在獄中仍有機會由公設辯護律師幫助去證明其清白。筆者認為，罪犯如果替自己脫罪的方式都已用盡無效之後，就沒有餘地要求案件重啟再審以求假釋。反之，應該服完刑期，否則法律形同虛設。SB94提議的「重罪案重審」浪費時間財力物力，實不宜。

筆者建議，重罪犯在服刑中是否已經自我改造，只能由官方如審核Manson信徒般、一件件分別處理決定。檢方不能依靠重罪犯人「自認已經改造」為足夠假釋的根據。再者，如果Manson的兇殘信徒在過去不得假釋，為何SB94法案願意給弒警、殺三人以上、或是性侵殺人犯另一個機會？難道這類兇手不夠凶殘？比較容易改造，可塑性較高？SB94法令的觀點令人扼腕。

無疑地，輕易讓重罪犯早釋會對阻嚇民眾欲「以身試法」失去作用；再者，法律不能厚此薄彼；關心罪犯福祉的同時，也需要替被害人討回公道及維護社會安寧。加州民眾必須阻止SB 94； 一個助長重罪犯早釋、但是絲毫不顧後果的荒謬法案。