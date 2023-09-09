2023世界女足賽圓滿結束

西班牙隊Olga Carmona在開場29分鐘攻進一球，終於以1比0打敗英國隊，奪得這次女足世界盃 冠軍。

本屆女足世界盃7月20日在澳洲 及紐西蘭開幕，8月19日舉行的季軍賽，瑞典 隊以2比0打敗澳洲隊，得到第三名；隔日，西班牙隊以1 比0打敗英國隊，得到冠軍。這是西班牙第一次得到女足世界盃FIFA Women's World Cup冠軍，西班牙也得過男足世界盃冠軍；德國則是第一個得到男女足雙料冠軍的國家。

一場足球賽共有90分鐘，分成兩個半場，中間卻沒休息，只有換球門。所以每個球員必須有過人的體力和耐力。如果90分鐘下來沒有進球，就再延30分鐘。15分鐘後，同樣互換球門。如果還是沒有進球，那麼就以踢球來定輸贏。美國和瑞典在踢第六球時，不幸以5比4敗北；同樣，法國和澳洲在第八球時，以6比7失利。在踢罰球penalty kick時，守門如能救球，就穩贏。

球賽進行時，裁判必須跟著球跑，看有沒有人犯規，有時看不清楚，則必須去觀看錄影決定。她的決定，就是鐵定。沒有上訴機會。球員絕對不能頂撞裁判。一旦發生，只有離場一途。女足的裁判都是女性，所以女足會場，是女人的天下。

我看不到在任何女足隊裡，有任何超級英雄像男足梅西一樣，所以可以說勝敗都是團隊的功勞， 沒有個人崇拜。我對女足比男足更有興趣，因為她們柔中有剛，剛中有柔；不像男足，剛氣太重。

還有，我對美國隊的提早出局，感到非常失望，日本隊的表現，倒是另我刮目相看。足球不管是男的或女的，都是歐洲的天下，亞洲隊要趕上，還有一段長路要走。