法律前人人平等 美仍為法治國家

「No one is above the law.」實為一名言,即使身為一國之尊的美國總統,前任或現任,都需要接受法律約束,川普 在8月24日前往喬州監獄 報到為一實例。

川普憤怒面孔的大頭照左邊為喬州州徽,下面為囚犯號碼。按下指紋付了保釋金後,川普得以交保候傳登機返家。

「這是美國最悲哀的一天」,川普在登機前,稱自己是被政治迫害的受害者。事實上,喬州檢查長花了兩年半的時間調查川普與其18 位同謀操縱舞弊欲竄改該州選票,證據確鑿無疑,大陪審團決定提審19位被告達41件「有組織犯罪控制法」的案件,其中川普占了19件。

「所有嫌犯都是清白的,直到被判有罪為止」是法律原則,所以川普及其同謀都有上庭替自己辯解的機會,在同時,喬州法院已警告川普在出庭之前必須遵守:不能恐嚇證人、勿與同謀被告們溝通等規定。

美國230年來有46位總統、川普為唯一被提審需要去監獄報到的一位,而且是他第四次被提審。即使川普在共和黨2024參選人中民調最高,加上千萬川粉仍為他發言辯護,他本人仍然趾高氣揚不可一世;殊不知「No one is above the law.」每一個人不論權勢貴賤都要遵守法律,前任總統也不例外,他被指令在喬州監獄按時報到,筆者認為「這是美國最值得驕傲的一天!」在此樂見美國仍為維䕶法治的國家!