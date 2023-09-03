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副手找林志玲？郭台銘發言人：已在找人 尊重對方隱私

法律前人人平等 美仍為法治國家

薛永康（加州）

「No one is above the law.」實為一名言，即使身為一國之尊的美國總統，前任或現任，都需要接受法律約束，川普在8月24日前往喬州監獄報到為一實例。

川普憤怒面孔的大頭照左邊為喬州州徽，下面為囚犯號碼。按下指紋付了保釋金後，川普得以交保候傳登機返家。

「這是美國最悲哀的一天」，川普在登機前，稱自己是被政治迫害的受害者。事實上，喬州檢查長花了兩年半的時間調查川普與其18 位同謀操縱舞弊欲竄改該州選票，證據確鑿無疑，大陪審團決定提審19位被告達41件「有組織犯罪控制法」的案件，其中川普占了19件。

「所有嫌犯都是清白的，直到被判有罪為止」是法律原則，所以川普及其同謀都有上庭替自己辯解的機會，在同時，喬州法院已警告川普在出庭之前必須遵守：不能恐嚇證人、勿與同謀被告們溝通等規定。

美國230年來有46位總統、川普為唯一被提審需要去監獄報到的一位，而且是他第四次被提審。即使川普在共和黨2024參選人中民調最高，加上千萬川粉仍為他發言辯護，他本人仍然趾高氣揚不可一世；殊不知「No one is above the law.」每一個人不論權勢貴賤都要遵守法律，前任總統也不例外，他被指令在喬州監獄按時報到，筆者認為「這是美國最值得驕傲的一天！」在此樂見美國仍為維䕶法治的國家！

川普 喬州 監獄

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