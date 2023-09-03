少棒英雄淚滿襟：明年繼續拚

桃園市龜山國小少棒隊因南韓違規遭淘汰而取得世界少棒聯盟亞太區代表權，進軍美國賓州威廉斯波特 。前三場先後以絕大比數（6-0，10-0，9-1）擊敗加拿大、日本 、及代表加勒比海區荷蘭王國構成國之一的庫拉索。尤其第二場對來自亞洲棒球先進國日本的東京隊，居然只賽了四局就因對手已落後10分之多，按規則宣告得勝而停賽。

而且頭兩場，桃園隊在5呎8吋、164磅的第17號主投手范宸竣先發下，使對方攻勢一籌莫展；加以台方不但安打甚多，而且在對方陣腳錯亂時，偷壘及得分頻頻，因而被體育頻道的廣播員及分析家看好，認為是可以一直贏到最後和美國本土冠軍隊一較高下的勁旅。

雖然如此，筆者根據自1969年首次為金龍隊及此後多次親赴威廉斯波特加油打氣，加上不斷在電視機前觀賞及分析的經驗，還是很不放心。雖然中華台北擁有除美國本身外最多的冠軍次數（11），但是去年台北福林國小隊就在國際組冠軍賽以1-0輸給庫拉索；而那個庫拉索冠軍隊就有五名球員今年回鍋，其經驗不可輕視。

果然8月26日國際組隊對庫拉索的冠軍賽，終場以2-0 飲恨。次日桃園隊雖在季軍賽中大發雄威，以10-0在四局內擊退德州 隊，但是已於事無補。尤其是國際組冠軍賽敗陣後范宸竣痛哭流涕的場面，令人心酸。不過全隊能得到體育精神獎，倒是收之桑榆。

綜觀這次五場比賽中四場均容易過關，唯獨那場沒有第二次機會的冠軍賽卻出了問題，實是可惜。歸根究底，和總教練調度投手無關，而是桃園隊在該場忽然攻擊乏力，只得一個安打；就是說假如這次桃園隊能拿第一場9分中的1/3（即三分）就可力克對方。假如一分都拿不到的話，安能贏球？由此也可見得對方投手及守衛的厲害。

少棒世界錦標賽幾乎是採雙淘汰制，即某隊輸了一次還可以在敗部求生，打出另一次機會，這對小朋友們是一大鼓勵，並不會因一次失誤就飲恨終生，這也是這次庫拉索能再逢桃園隊的原因。但是桃園隊一次敗陣就無法翻身，似乎不太合理。照筆者以往參與雙淘汰賽事的經驗，在這兩隊各輸一場情形下，應再加賽一場，以決高下才是，這點賽事少棒聯盟當局應考慮改正，否則就產生了像這次最後只輸一次就與冠軍絕緣的不合理現象。

最後筆者要向桃園龜山國小隊，包括全體球員、領隊、及教練等致敬。他們在球技和運動精神等各方面無疑地表現出眾，不但給予助陣的僑胞無限光彩，同時也贏得其他觀眾及主流媒體一致肯定。尤其是李政達總教練，在離去前總叫大家「笑一個」，對穩定軍心有莫大裨益。希望明年再見。