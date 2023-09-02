遷居外州前 先考慮氣候因素

﻿加州 近年來人口是負成長：遷出去比搬進的多。原因不外生活品質的問題：治安不良、遊民充斥、房價 高、物價貴等；但也有不少州民，尤其是退休族群對房子大、房價低的外州趨之若鶩。

目前最受歡迎的外州為德州、佛州 、亞利桑納州、內華達州及華盛頓州。每年搬去德州約8萬人為最高人數，當地平均房價為32 萬元，為加州的一半；佛州除了邁阿密之外，亞州、內州房價都比加州低很多。把高價的加州房子賣掉，用一半的錢買外州較大的房子，餘額好用何樂不為？可是沒有考慮到氣候因素。

洛杉磯時報最近報導：加州境內民眾由靠海城市遷移到較遠的內陸郊區，從一個既貴又老又小的灣區房子搬到既便宜又寬敞又新式的內陸房子很開心，但是沒想到適應內陸地區高達100多度的高溫不易，氣溫比海邊地區高了20多度。據房地產專家：高房價和低氣溫成正比，也就是說氣溫愈低的地區房價愈高，反之亦然。

筆者曾在「四季如夏」的佛州邁阿密住了六年，5月就需開冷氣到10月，7月和8月酷熱潮濕難當。由於氣候變遷，最近溫度高達從所未有的100度。1984年的7月，筆者一路由邁阿密開車到加州，途經德州休士頓，下車步行百步到餐館用餐已汗流浹背，路經亞利桑納州也是酷熱異常。最近在鳳凰城的熱浪110度連續30多天，至於在內華達州的賭城，夏天氣溫高到100多度為常態。

「由涼爽入酷熱難」筆者幸運住在天氣適中的南灣，但是房子既老又小又舊，十分憧憬內陸既大又新又便宜的房子，但是去訪問住在那裡的朋友幾次後，深感無法適應氣溫經常達百度的天氣，心想不能總是每天足不出戶躲在冷氣房內吧。

筆者建議，民眾遷居前不妨先去了解想搬的地方，不論是加州境內或是外州，在當地找一個旅館住上幾天，觀察風俗人情以及習慣當地氣候。依據氣象專家，氣候變遷如不控制，目前的熱浪將成常態也可能加劇。筆者認為，在搬家前要考慮自己對極端氣候的「適應力」，不要貿然行動遷居買房，加州靠海或是內陸的房價仍在增長，賣掉遷回再買回老房不易。