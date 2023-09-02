放學後，我正想離開時，一位女士走到我身邊，我以為是學生家長，和她打個招呼，她微笑地注視著我：「哈囉！您不認得我了？」我一愣，哎呀！那不是多年前畢業的學生菲奧娜（化名）嗎？她似乎脫胎換骨，言行舉動完全不像當年那畏縮膽怯的女孩。我重新開門讓菲奧娜進入教室，寒暄後才知道她去年碩士畢業，考了教師執照，目前是某學區一所中學的特殊教育 教師，今天回母校有事，就順便來探望我。

望著教室裡一排排空桌椅，我彷彿又見到多年前菲奧娜坐在角落孤獨的身影。當年，菲奧娜上我的微積分課，開學後才過幾個星期，她突然好多天沒來上課，我擔心她發生了什麼事，打電話到她家沒人接電話，電郵給她不見回音，問她的學生顧問，得來的答覆竟是暫時不便透露。星期一學校開教職員會議，坐在我旁邊的同事琳達（化名）低聲問我是否知道菲奧娜進了醫院？原來菲奧娜上琳達的體育課，湊巧那天琳達無意間發現菲奧娜身上的瘀痕，從而牽引出千絲萬縷的內情。

菲奧娜的母親15歲時就懷了她，父親在她五歲那年死於濫用藥物，一名男子成了她的繼父，繼父沒有固定工作，又酗酒好賭，常賦閒在家，還對菲奧娜伸出狼爪，從15歲至17歲，這三年來，繼父一直暗中擺布菲奧娜。菲奧娜沒有勇氣告訴母親，一直在痛苦的漩渦裡掙扎，直到一星期前，她母親才發覺丈夫的惡行，但自己是非法移民 ，不敢報警，所以只能噤聲，繼父見母親不敢聲張，更是變本加厲。

遵循加州 教育法的規定，琳達立即打電話舉報，又向相關當局辦理了法定的報告文件。想不到當天回家後，菲奧娜想起下午自己向老師洩露多年的祕密，恐怕被人恥笑，一時想不開自尋短見，幸而她母親剛巧比平時早回家，才撿回一條命。脫離了危險期後，醫院的社工又讓她接受心理治療，據琳達告知，案發當天，因警方介入，加上她的舉報作佐證，雙管齊下，菲奧娜的繼父立即被逮捕，過堂後因控告的幾項罪名成立而被繩之以法。

菲奧娜終於出院回來了，也許脫離了魔掌，她似乎比以前開朗，也較能集中精神聽課。畢業後，菲奧娜得到加大錄取，一晃就是八年。菲奧娜語重心長地告訴我：「我正在進修『特殊教育』的博士班課程，我想學以致用，

那些因某種原因而遭受折磨傷害的孩子盡點綿力，希望他們能從陰影中走出來。