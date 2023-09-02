好醫師行醫原則：Do No Harm

公元前五世紀，希臘著名的醫師Hippocrates建立近代醫學 的基礎，他認為生病不是神的懲罰，是其他原因造成的，他要求醫師應該盡力治癒病人，更不要傷害到病人，即Do No Harm，這個教訓一直留傳到現代醫學。

這本書的作者Henry Marsh是個英國的醫師，他從底層做起，慢慢爬升，最後成為一位很有經驗的神經外科醫師。他將他40年治療過的病例、不同的疾病，綜合編成這本書。他在1998、1999兩年間，曾到過烏克蘭 做慈善義診。

他還帶了兩個病人回到英國，其中一個躺在英國醫院半年，最後送回烏克蘭，死在她偏僻的家鄉。Marsh後來特別飛到她家鄉，親自到她墳墓弔唁，雖然有點作秀的味道，但是這段情節被拍成電視專訪節目，全球都看到了，我也間接聽過這個故事。

Henry Marsh生於1950年，他一生治療過很多病人，當然很大部分是要開刀的。腦部開刀是一種很艱難的手術，，一不小心或者運氣不好時，病人非死即傷，會造成病人半身麻痹，或者永久昏迷，所以Marsh醫師一直強調do no harm。事實上，他造成的病人的傷害，還是是不少的，他雖然很有良知，但是他必須克服這些心理的障礙，繼續開刀，每當他治好病人時，他的自責心就減少了。

我自己也是醫師，但不開刀，我可以理解所有外科醫師心理都有壓力，愈困難的，壓力愈大。如果常常在心理有do no harm的原則存在，那麼對醫師、病人都是好的。

全書列舉20多種腦瘤，良性或惡性，他都有很詳細的敍述他處理過程，表示他不會隱瞞他的過失，這是他不同於有些其他外科醫師的地方。

他也藉機批評英國衛生部門的不少缺失，他是個有良知及血性的醫生。

Marsh醫師本身也是災難重重，左眼患有視網膜脫離，右眼有視網膜破烈；他的左腳踝也發生過嚴重脫位骨折，需要開刀整治。他的母親患有乳癌及肝轉移；他的兒子也患有腦瘤。他的第一位太太患有嚴重的失聰症，笫二位太太也患了癲癎，幸好不是腦瘤。然而他並沒有被打倒，他是個心志非常強的人。

雖然這本書是個外科醫師寫的，但每個醫師都應該讀這本書。永遠記得，行醫應該要本著絕對不傷害到病人的原則do no harm ，才是好醫生。