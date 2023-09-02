我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部連14起槍匪入室搶劫 針對亞裔長者

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

好醫師行醫原則：Do No Harm

張勝雄╱亞凱迪亞

公元前五世紀，希臘著名的醫師Hippocrates建立近代醫學的基礎，他認為生病不是神的懲罰，是其他原因造成的，他要求醫師應該盡力治癒病人，更不要傷害到病人，即Do No Harm，這個教訓一直留傳到現代醫學。

這本書的作者Henry Marsh是個英國的醫師，他從底層做起，慢慢爬升，最後成為一位很有經驗的神經外科醫師。他將他40年治療過的病例、不同的疾病，綜合編成這本書。他在1998、1999兩年間，曾到過烏克蘭做慈善義診。

他還帶了兩個病人回到英國，其中一個躺在英國醫院半年，最後送回烏克蘭，死在她偏僻的家鄉。Marsh後來特別飛到她家鄉，親自到她墳墓弔唁，雖然有點作秀的味道，但是這段情節被拍成電視專訪節目，全球都看到了，我也間接聽過這個故事。

Henry Marsh生於1950年，他一生治療過很多病人，當然很大部分是要開刀的。腦部開刀是一種很艱難的手術，，一不小心或者運氣不好時，病人非死即傷，會造成病人半身麻痹，或者永久昏迷，所以Marsh醫師一直強調do no harm。事實上，他造成的病人的傷害，還是是不少的，他雖然很有良知，但是他必須克服這些心理的障礙，繼續開刀，每當他治好病人時，他的自責心就減少了。

我自己也是醫師，但不開刀，我可以理解所有外科醫師心理都有壓力，愈困難的，壓力愈大。如果常常在心理有do no harm的原則存在，那麼對醫師、病人都是好的。

全書列舉20多種腦瘤，良性或惡性，他都有很詳細的敍述他處理過程，表示他不會隱瞞他的過失，這是他不同於有些其他外科醫師的地方。

他也藉機批評英國衛生部門的不少缺失，他是個有良知及血性的醫生。

Marsh醫師本身也是災難重重，左眼患有視網膜脫離，右眼有視網膜破烈；他的左腳踝也發生過嚴重脫位骨折，需要開刀整治。他的母親患有乳癌及肝轉移；他的兒子也患有腦瘤。他的第一位太太患有嚴重的失聰症，笫二位太太也患了癲癎，幸好不是腦瘤。然而他並沒有被打倒，他是個心志非常強的人。

雖然這本書是個外科醫師寫的，但每個醫師都應該讀這本書。永遠記得，行醫應該要本著絕對不傷害到病人的原則do no harm ，才是好醫生。

醫學 烏克蘭

上一則

一洲焦點／美昂貴藥品降價 是喜是憂？

延伸閱讀

王毅會英外相：對話、合作是基調 柯維立：「不迴避艱難對話」

王毅會英外相：對話、合作是基調 柯維立：「不迴避艱難對話」
英：應納日韓參加AUKUS 日：仍需美核保護

英：應納日韓參加AUKUS 日：仍需美核保護
環時選在這時嗆英還文物 學者：給柯維立一個下馬威

環時選在這時嗆英還文物 學者：給柯維立一個下馬威
英國會報告首稱台灣「獨立國家」 中外交部：顛倒是非

英國會報告首稱台灣「獨立國家」 中外交部：顛倒是非

熱門新聞

「一洲焦點」談習近平在金磚會議上演失蹤記。（歐新社、世界新聞網）

一洲焦點／習近平的「秦剛時刻」

2023-08-25 20:22
「一洲焦點」談美中貿易戰、藥品降價、拜登新罕州選情。(路透、世界新聞網)

一洲焦點／雷蒙多訪中、藥品2026降價、拜登初選麻煩

2023-08-30 14:00
「一洲焦點」談雷蒙多訪中之行與美中貿易戰。(美聯社、世界新聞網)

一洲焦點／中國為何高規格接待美商務部長？

2023-09-01 14:50

川普協議退選 以避免牢獄之災？

2023-08-27 02:00

銀行業再遭降評 爆雷陰影揮之不去

2023-08-28 02:00

激烈回應日排核廢水 中國是否必要？

2023-08-29 02:00

超人氣

更多 >
折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？

折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？
美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀

美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀
中餐館用餐 結帳未還信用卡 華人遭盜刷數千元

中餐館用餐 結帳未還信用卡 華人遭盜刷數千元
全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡

全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡
心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了