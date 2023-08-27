以金冠名 「磚國」能否真成金？

所謂「金磚五國」的說法，以金冠名，實為自詡，並無根據。此術語源自英文，2001年，高盛的經濟學家Jim O'Neill首先發明並使用「BRIC」一詞（即英語的首字母縮略語），意思是指巴西（Brazil）、俄國 （Russia）、印度 （India)和中國（China）這四國；到了2010年才又加進南非 （South Africa），才有了沿用至今的「BRICS」一詞。因為英語Bricks意指中文「磚塊」，衍生出「金磚五國」之術語，在中文媒體沿用至今。

O'Neill為何專揀上述五國連成一詞？因為彼時它們均為發展中國家經濟增速較快者，且各自人口基數巨大，地理上又涵蓋歐亞非南美諸大洲，非常具有代表性，可與歐盟美國等發達國家形成經濟兩級；O'Neill還樂觀預測：到2050年，金磚五國將主宰全球經濟，因彼時五國總人口將達32.1億，占全球58.5%，總面積為1534.6萬平方公里，占全球73.3%。2009年6月，金磚五國在俄國召開首屆峰會，今年將在南非舉辦的將是第15屆。

問題是：金磚五國之「金」，到底是真金還是鍍金？此「金」之含量，當然主要是經濟，兼有政治、軍事、社會諸成分。在2001年乃至2010年對2050年的經濟預測，很難準確，因為經濟學家遠非算命大師，未知變數甚大。不過，在2021年，據世界銀行報告，金磚五國總GDP為24.72萬億美元，美國GDP為23.32萬億美元。看來，金磚五國GDP總量終於超過美國。

然而，現在距2050年還有漫長的27年，金磚五國與美國之經濟競爭，究竟鹿死誰手，顯然無法判定。倒是內部似已出現裂縫，何以見得？

首先，2021年五國之老大中國GDP為17.73萬億美元，占比高達71.72%，老五俄國僅有1.778萬億美元，僅為中國之十分之一。假如老大經濟出了大問題，其餘四國經濟即使再努力，恐也無法彌補老大之損失；經過新冠病毒政策三年反覆折騰，至今年7月，中國經濟已元氣大傷，各項資料慘不忍睹，國際貨幣基金組織IMF今年4月即預測：未來5年中國經濟增速將從5.2%一路下滑至3.4%，同期世界經濟平均增速為3%左右，所謂復興大業恐將受挫，而金磚五國之「金」成色恐怕也將日漸減低。

其次，五國之老二印度因基數太低，2021年GDP僅3.176萬億美元，即使今後以平均5%年增速發展，要想趕上中國也非常不易；巴西、南非經濟也因基數太低，2021年分別為1.609萬億美元及4190億美元，要想大力提振，還得非常依賴老大中國之原料需求，但老大自身難保。

總之，五國中老大老二經濟均為原料輸入型，老五俄國雖為原料輸出型，但還得仰仗老大老二之可持續輸入，可惜老大現已陷入通縮困境，對老五之原料進口必然降速；而老大和老二在經濟上又缺乏互補性，且充滿競爭性，尤其對老大的強項製造業，老二一直企圖取而代之，近年已吸收大量來自歐美的製造業投資（老大遭遇正好相反）。若此消彼長，長此以往，對金磚五國經濟增量恐怕並無多大助益。

再次，在政治體制上，印度仍屬西方認可的民主社會；中國則是不容於西方的一黨專制；俄國只能算半民主半專制國家；巴西及南非比俄國體制略好。由於美國及歐盟近年都在組織民主國家聯盟，在經濟、軍事、政治等方面強烈對抗中俄等專制國家，所以，中俄的各方面發展前景將會日益黯淡，金磚四國（除了印度）的未來GDP總量也一定承壓。加之眼下的俄烏戰爭及未來的台海衝突都已經或將對中俄經濟發展產生非常不利影響。更何況，中印經濟競爭日益加劇，邊界衝突問題長期無法解決，老大老二之「內訌」，只會對「金磚五國」不斷產生分裂的離心力。而建立貨幣聯盟以對抗霸權美元的構想，恐怕也將落空。

總之，假如上述五國的貨幣都能在全球金融領域自由流通，經濟上既有很強的互補性，又具備可持續發展的自然資源；政治上奉行真正民主制度，廢棄狹隘民族主義；軍事上不恃強淩弱，不挑戰國際秩序。再加上五國龐大的人口優勢和地緣優勢（中印俄彼此為鄰），如此發展下去，上述諸國之聯盟必將含有「真金「而非「鍍金」，可惜的是，現實遠非如此！