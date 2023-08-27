股神巴菲特教導 勿濫用金錢

「中產階級醫療負擔重，近17%亞裔 欠債」是世界日報8月22日的標題，非裔38%比率最高，拉丁裔次之。很難想像亞裔多為精打細算、有存款習慣的中產階級會有入不敷出、積欠醫療債務的困境。

Zero Sum Budgeting是理財上的一個「零和博弈的预算」理論：試舉一例，如果月薪為3000元，除去1000元為房租，其餘數2000元就需分配到各項支出，到了月底預算用盡為$0。也就是說：在每月的固定收入下，如果房租超過為1200元，所餘只有1800就得重新調整善用，否則到月底就有赤字！

股神巴菲特 （Warren Buffett）在一個専訪中提出「12項窮人花錢的地方」，筆者在以下總結巴菲特的看法，同時也例舉在加州工作30年觀察同事、顧客、客戶等，他們如何用錢的見證。

1.靠信用卡過活：筆者有不少同事每個月只能付minimum payment！殊不知那多只是付利息錢，如果繼續舉債，債款只會増加，永遠付不完。

2.緊跟時尚 ：花錢在每一個新款電子裝置、手機、衣物以及保養皮膚產品。

3.購買新車：其保險、執照等及折舊率高。巴菲特建議買二手車。

4.抽煙、賭博、外食、酒吧俱樂部。這些壞習慣所費不貲！

5.支付不用的健身房費用以及不閲讀的定期刊物。

巴菲特苦口婆心勸告民眾不要花費在上述無謂的開銷：時尚總會過去，永遠追不完、不良的習慣花費大外，對於身體也有害！積欠醫療債務的族群不妨參考他的建議、了解Zero Sum總收入的限制而能夠量入為出，否則遲早將由中產階級淪為貧戶！

以家財萬貫的巴菲特為例：生活勤儉除了可以致富之外，「無債一身輕」！為何不讓生活過得輕鬆自在無憂無慮？