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《背影》背後的故事

墊上隨筆／莫亦言

我們在朱自清的《背影》中，讀到的是父子情深，父愛子、子憐父，實際上朱自清和父親的感情從來就是不合的；他從小就受到嚴苛責罰，母親的委屈隱忍，父親的貪圖享樂給家庭帶來的困窘境遇等等，雖然南京一別，朱自清留下了傷感惆悵的淚水，但內心裡還是沒有放下對父親的積怨。

當年父親朱鴻鈞要去南京找工作，兒子朱自清前往南京中轉北京大學求學，父子倆在南京逗留一天後，朱自清則前往北京，本來說好不送兒子，但朱鴻鈞還是送朱自清到浦口車站。

《背影》文中敘述父親蹣跚走過鐵道，攀上月台給兒子買橘子的背影，那是一個為家庭生計四處奔波老境頹唐的背影，看著父親的背影混在來往的人群裡直到完全消失，朱自清的淚水終於忍不住流了下來！

但這樣的感動，朱自清只是放在心裡，因為他對父親不滿的心結一直未消，而父親對兒子的態度也不諒解，父子就這樣對峙著互不來往。後來朱自清任北大教授時，有一天收到父親的來信，大意就是說身體越來越不好，恐大限將至，非常惦念朱和孫兒。

朱自清讀後感慨萬千，他沒有想到這位垂暮之年的老人，以另類的方式向兒子示軟，想到這些年來與父親的較勁，眼前又浮現了父親月台送別的背影，朱自清終於提筆寫下了這篇膾炙人口的《背影》。

北京

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