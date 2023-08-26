平台，英文是platform。最常見的平台，是社交平台social platform。比如臉書 Facebook(FB)、Twitter、LinkedIn、TikTok等。讓大家有一個虛擬的平台，可以互相表達意見，或者分享圖片，有創意或獨特的意見，常會得到很大的反嚮。

然而在平台上，很容易創造假信息，誤導民眾，所以不能完全相信平台上的消息。

一個有很多人觀賞的平台，是很有價値的，因為在平台上，可以登廣告、收費。

最近臉書的主人Mark Zuckerberg 新創一社交平台叫Threads，推出不到一個月，已有一億用戶，可見臉書的號召力。

事實上，我們日常生活中，可以看到很多的平台，比如醫院、醫師、各種醫療機構等，都利用這個醫療平台，來治療有病的人。

百貨公司是一個很大的平台，讓社會人士來購買日常生活必需品。同樣，超市supermarket也提供我們日常生活所需食品。

隨著網路的進步，我們已不需再到百貨公司買貨。Amazon是網路銷售最大的平台，最近Temu及Shein也崛起為新的網購平台，挑戰亞馬遜 的地位。

在政治上，地方議會提供給我們的代表，來處理我們的生活環境及管理，這是個很重要的平台，為所有民主政治的基礎。

政黨的代表大會，是政黨人物發表意見及理想的平台，善於利用這個平台，可以奠定以後的仕途。

平面及立體媒體是傳播新聞及知識的平台，我們日常生活離不開它們，離開了這種平台，就會被社會遺忘，趕不上時代的腳步。

法院是伸張正義的平台，是法治的基礎，也是避免社會動盪的基石。國際關係更需要平台，可以用之拉幫結派，展現國際影響力。如美國主導的北約組織、歐洲國家組成的歐盟。中國也不遑多讓，提倡一帶一路 ，沿途廣交善緣。

我們居住的小空間microcosm及擴及全球的大空間macrocosm，都離不開各種大大小小的平台，善用及了解這些平台，會使我們的生活更為生色、方便及充實。