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從茂宜島末日大火 論兩黨反應及政策

薛永康 （加州）

近日夏威夷茂宜島的大火已使百人喪生、千人失蹤、全島80%已被夷為平地，昔日風光明媚的旅遊勝地，現在是滿目瘡痍慘不忍睹！

任何大規模的天災人禍，總統或是其他政府官員都會蒞臨災區安撫災民，今年1/21 在洛杉磯華人區舞廳的兇殺案致11人死亡、9人受傷，副總統賀錦麗特地由華府飛到洛城對死者家屬哀悼致意為一例。

茂宜島的大火前所未有，失聯的1000人在大火高達1000度下是凶多吉少，財物損失慘重也是不在話下。問及正在休假的拜登總統，他無反應也無對災民一句哀悼詞的關懷。無可置疑地，GOP、川普以及Fox 及時找到機會口誅筆伐，謂拜登缺乏人性。

筆者在此不必為動作遲緩的拜登找藉口，即使他在災難發生後的數日已經發動救援行動。反觀川普在波多黎各震災時到災區，災民需要的是食物，他卻是向災民丟扔衛生紙卷，極盡侮辱之能事。所以説川普是「五十步笑百步」不需「為反而反」，目前應該是救災要緊。

據氣象學家，茂宜島的大火與氣候變遷有關，環保為要務。當拜登在積極推動使用非石化能源以及加強基建時，是誰在其中作梗？共和黨是也，使拜登的環保政策寸步難行，共和黨對政黨的兩極化可見一斑。

茂宜島大火已經敲響了一個警鐘，天災將會持續！不論黨派區別，都需要對氣候變遷造成的天災重視以謀求對策。總統早到或是晚到災區慰問也只是盡人事，防止天災才是當務之急。

拜登 茂宜島 川普

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