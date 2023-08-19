﻿根據8月14日世界日報，洛杉磯 一周內兩起結夥快閃搶案；8月8日格蘭岱市一家精品店遭到30名歹徒集體搶劫，損失30萬元。8月12日下午約50名戴口罩 黑衣匪徒，在卡諾加公園市的一家百貨公司，劫走10萬元名牌服飾皮包。

「打砸搶」已經成為南加匪徒搶劫的專業，皆拜洛縣檢察長賈斯康重罪輕判、贜物低於950元無需入獄之賜。目前縣民已兩次罷免這位始作俑者無效，也不用再試。但是如不及時阻止這些罪案，匪徒們食髓知味膽大包天，商家除了財物損失外，在匪徒手持榔頭重物打砸搶奪下，店員及顧客的安全堪虞。

在過去由於新冠疫情 ，商家對歹徒戴上口罩不疑有他，歹徒也深知戴上口罩使警方辨識困難，所以打砸搶皆是以口罩蒙面匪徒所為。由於新冠病毒式微，輕微變種可以醫治，筆者建議商家可在門口告示「除非必要，戴口罩請勿進入」。仍需戴口罩者需事先與在門口的保全人員溝通。也就是說：任何人在進入室內之前都不准戴上口罩。如果歹徒或是需戴口罩的顧客進入店裡再戴上口罩也無妨，因為在室內外已有「無罩面孔」的錄影存證。再者，去抵制匪徒結夥，前門只開放一個進口，不能讓一群人同時由各個入口進入。「道高一尺、魔高一丈」，對於這些匪徒防不勝防，筆者的建議至少不能讓匪徒進入商家，如入無人之境豪奪強取。

由於這些匪徒多為亡命之徒，不要當英雄與他們對峙，財物損失有可能補回，人命則是一去不復返，如果他們生事，應儘速通知警方處理。2022年，洛杉磯警方及其他情治單位破獲了兩個偷竊火車貨櫃集團，逮捕了700人、追回贜物高達1800萬元。所以我們有信心警方遲早會破案，把最近兩個大劫案匪徒繩之於法。同時，商家應盡速尋求對策，以防止結夥快閃搶劫再度發生。