我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭城市遭俄飛彈攻擊致7死 劇院遭擊中畫面曝光

餐廳、機場、加油站等…這5個地方 避免使用提款卡

老人當家

張勝雄／亞凱迪亞

加州的聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）8月9曰跌倒住院。90歲的她在兩個月前，也因感冒住院兩個星期，雖然不願就此提前退休，但是她已宣布2024年不尋求連任。

無獨有偶，肯塔基州的聯邦參議員麥康諾（Mitch McConnell) ，8月初議事時，忽然失神20秒。他已81歲，去年剛連任成功，所以還有四年多的任期。

據統計，美國聯邦參議員的平均年齡是65歲，剛好是美國的法定退休年齡。

美國總統拜登也已81歲，他在上下飛機時跌倒數次，所以飛機階梯已為他改為較寬而淺。然而，他還是精力充沛，非常賣力幫助烏克蘭抗拒俄羅斯入侵，同時全力棒打中國。明年，他要競選連任，實是雄心萬丈。

再看前任總統川普雖已77歲，而且官司滿身，但仍想回鍋參選2024年的總統，雖然有些老態，滿口諉過於人，卻是超人一等。很怪的是，無論民主或共和黨，挑戰者的民調都沒構成威脅，可見美國選民已習慣老人當家，雖然並非完全滿意。

在政治領域，年紀並不是禁忌，只要證明自己仍是硬朗，經驗反而可以加分。在商場上，經驗豐富更是大賣點。巴菲特(Warren Buffett)是股票投資公司Berkshire Hathaway的CEO，過去40年來，公司股票漲了不只萬倍，使他造就無數股民成百萬富翁。他的現有資產至少有1170億美元，是世界第五大富豪。他已93歲，在職場上，經驗是很值錢的，而經驗是經年累積而成的，所以年齡是加分。

已故英國女王伊麗沙白二世在2022年駕崩時，年已96歲，她在位70年，廣受英國及大英國協子民的愛戴，愈老愈有權威。她把兒子查理三世壓得透不過氣，後者終於媳婦熬成婆，登上英王寶座時，年已75歲。幸好他仍精神煥發，預計他還可以為他的臣民做些貢獻。

由於醫療科技愈來愈發達，使人類愈來愈長壽。台灣及許多開發國家如美國、日本等，平均壽命都超越80歲，更多的老人願意繼續留在職場，貢獻公司及社會，不願退休。我認識一位眼科張醫師，誰然遠超過不惑之年，但仍能開刀治療白內障，技術比年輕醫師有過之而無不及，他想繼續行醫濟世。

所以年紀不應做為測試一個人能力的標準，雖然老年人身體不再像年輕人健壯，記憶力也有時比較衰退，他的經驗卻比較豐富，歷練也比較多，所以做事及決斷也較穩定。反之，年輕人就比較衝，容易遭到挫敗，即使也有成功的例子。

這就是為什麼在傳統的大家庭裡，長者常受到敬重，而掌握最終決定權。

然而，年輕的一代常常要打破這種老規矩，起革命取而代之，或者另起爐灶，這也無可厚非。

如何在老、中、青三代取得平衡，就要考驗老一代的智慧，他們必須考慮在適當時期讓位給合適的中生代，讓代代能夠傳承及循環，這才是合理及明智的安排。

政治上，合理循環更是重要，這就是為什麽有任期限制。然而，進一步解決的方法，是老人當政者如果身體上或精神上有問題，不堪重任時，應該有自知之明，選擇自動下台。如果硬要強占位置，就可能被人們認為只愛好權位，而不顧選民的權益，那就是自私自利了。

退休 參議員 股票

上一則

紐約客談／為生存 無證攤販愈抓愈要擺

下一則

一洲焦點／中國經濟危機 誰能安然度過？

延伸閱讀

AIT主席羅森柏格：美國對台灣強化自我防衛有堅定承諾

AIT主席羅森柏格：美國對台灣強化自我防衛有堅定承諾
中若犯台 路透民調：半數美國國民 支持軍援台灣

中若犯台 路透民調：半數美國國民 支持軍援台灣
美國公債殖利率創2008年來最高 「債券年」暫且成空

美國公債殖利率創2008年來最高 「債券年」暫且成空
「這項法案」使綠能投資湧向美國 歐盟看不到車尾燈

「這項法案」使綠能投資湧向美國 歐盟看不到車尾燈

熱門新聞

「一洲焦點」談川普被控刑事案、中國經濟現況。(美聯社、中新社、世界新聞網)

一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

2023-08-16 14:00

外資企業撤離中國 拜登禁令雪上加霜

2023-08-15 02:00

美國抗通膨勝利在望 中國通縮惡化中

2023-08-13 02:00

單一企業左右經濟 風險高代價大

2023-08-14 02:00
「一洲焦點」談倫敦塗鴉牆事件。(Getty Images、世界新聞網)

一洲焦點／塗鴉牆之亂 凸顯部分中國留學生要不得的心態

2023-08-11 08:39

鼓勵兒子當間諜 母親教育引爭議

2023-08-16 02:00

超人氣

更多 >
哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手
國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高
摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股
富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家
南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢

南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢