加州的聯邦參議員 范士丹（Dianne Feinstein）8月9曰跌倒住院。90歲的她在兩個月前，也因感冒住院兩個星期，雖然不願就此提前退休 ，但是她已宣布2024年不尋求連任。

無獨有偶，肯塔基州的聯邦參議員麥康諾（Mitch McConnell) ，8月初議事時，忽然失神20秒。他已81歲，去年剛連任成功，所以還有四年多的任期。

據統計，美國聯邦參議員的平均年齡是65歲，剛好是美國的法定退休年齡。

美國總統拜登也已81歲，他在上下飛機時跌倒數次，所以飛機階梯已為他改為較寬而淺。然而，他還是精力充沛，非常賣力幫助烏克蘭抗拒俄羅斯入侵，同時全力棒打中國。明年，他要競選連任，實是雄心萬丈。

再看前任總統川普雖已77歲，而且官司滿身，但仍想回鍋參選2024年的總統，雖然有些老態，滿口諉過於人，卻是超人一等。很怪的是，無論民主或共和黨，挑戰者的民調都沒構成威脅，可見美國選民已習慣老人當家，雖然並非完全滿意。

在政治領域，年紀並不是禁忌，只要證明自己仍是硬朗，經驗反而可以加分。在商場上，經驗豐富更是大賣點。巴菲特(Warren Buffett)是股票 投資公司Berkshire Hathaway的CEO，過去40年來，公司股票漲了不只萬倍，使他造就無數股民成百萬富翁。他的現有資產至少有1170億美元，是世界第五大富豪。他已93歲，在職場上，經驗是很值錢的，而經驗是經年累積而成的，所以年齡是加分。

已故英國女王伊麗沙白二世在2022年駕崩時，年已96歲，她在位70年，廣受英國及大英國協子民的愛戴，愈老愈有權威。她把兒子查理三世壓得透不過氣，後者終於媳婦熬成婆，登上英王寶座時，年已75歲。幸好他仍精神煥發，預計他還可以為他的臣民做些貢獻。

由於醫療科技愈來愈發達，使人類愈來愈長壽。台灣及許多開發國家如美國、日本等，平均壽命都超越80歲，更多的老人願意繼續留在職場，貢獻公司及社會，不願退休。我認識一位眼科張醫師，誰然遠超過不惑之年，但仍能開刀治療白內障，技術比年輕醫師有過之而無不及，他想繼續行醫濟世。

所以年紀不應做為測試一個人能力的標準，雖然老年人身體不再像年輕人健壯，記憶力也有時比較衰退，他的經驗卻比較豐富，歷練也比較多，所以做事及決斷也較穩定。反之，年輕人就比較衝，容易遭到挫敗，即使也有成功的例子。

這就是為什麼在傳統的大家庭裡，長者常受到敬重，而掌握最終決定權。

然而，年輕的一代常常要打破這種老規矩，起革命取而代之，或者另起爐灶，這也無可厚非。

如何在老、中、青三代取得平衡，就要考驗老一代的智慧，他們必須考慮在適當時期讓位給合適的中生代，讓代代能夠傳承及循環，這才是合理及明智的安排。

政治上，合理循環更是重要，這就是為什麽有任期限制。然而，進一步解決的方法，是老人當政者如果身體上或精神上有問題，不堪重任時，應該有自知之明，選擇自動下台。如果硬要強占位置，就可能被人們認為只愛好權位，而不顧選民的權益，那就是自私自利了。