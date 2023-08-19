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女足世界盃有看頭

鄭子／洛杉磯

筆者行文時女足世界盃四強剛誕生，荷蘭對瑞典，英國對澳洲，四隊都是奪冠大熱門。經循環賽、16強和8強廝殺，過程精采。

看到女足已到一個新台階，技術大有提高，防守進攻技術成熟，體力充沛，快上快落，射門效率高且勁力足，守門員普遍身手不凡，屢救險球。個個運動員都是鐵娘子，非花拳繡腿之輩。

筆者認為，目前所看各場比賽以爭入準決賽英國對哥倫比亞那場最精采，半斤八兩對抗，歐洲技術風和拉美浪漫派爆出火花，互有攻守，勝負難分，只靠運氣來決定。裁判公正且科學化讓球賽順利進行，裁判全由女性出任，巾幗不讓鬚眉。主裁判有威嚴，有權召來球員當面提醒或警告，控制到場面。如有爭議性問題，可由電視電腦技術重現鏡頭，再作準確判斷，令大家心服口服。

傳統強隊美國和中國在本屆表現欠佳，技術確實不如人，尤其作為三屆冠軍美國隊，隊型老化，新人未能接班。中國隊重組困難多多，受中國足協主腦落馬影響，連挑選教練也難產，且身材吃虧，技術不如人，鏗鏘玫瑰有待磨練才能開花綻放。

女足隊員也有女性化特點，歐美各隊都有顏值高的隊員，身材高、金髪碧眼，頭頂腳踢，尤其多位門將魚躍飛身撲救，遇高空球單手托出，身體線條優美，令人眼前一亮。電視捕捉到一些有趣鏡頭，雙方隊員合理衝撞下拉手扯褲等都逃不掉。有位姑娘跌倒站起身還故意用腳在倒地對方球員屁股上踩上一腳，女性常有報復心理表現無遺。澳紐作為主辦國，澳洲女足表現佳，加時踢足120分鐘，憑12碼球壓倒強隊法國隊進入準決賽。主場球場設施佳，幾萬座位球場場面亮麗，場場爆滿，加上全球電視轉播，全球吸睛。

展望將來，全球足運有更廣寬的前途，美國酷愛足球的拉美移民多，開展足運有基礎，現已經湧現許多足球勁旅，觀眾日漸增多，加上美國商業機構推動，足壇百花齊放可以預期。

澳洲 足球 瑞典

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