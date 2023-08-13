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洪災如此嚴重 軍隊不見蹤影

賀錫翔（密西根州）

此次中國大洪災，先是重慶.南京等地被淹，繼而北京天津告急，後見河北涿州水深竟達12米，橋塌路垮，車毀人亡，無數民眾哭嚎待救，災情慘不忍睹；日前傳出涿州是為保北京和雄安而被洩洪所淹。河北省委書記甚至直言：河北要做首都「護城河」，此番為顧全所謂大局而不惜人民死活之「高論」，立遭線民討伐；官方見勢不妙，又派專家辯解，結果欲蓋彌彰，公信頓失。

暫且不論涿州是否真是保車之卒，我要質問的是：面對如此慘重的據說是「千年不遇」（又有600年、70年諸說）的中國大洪災，從7月29日到8月4日，在大量自媒體及官媒體視頻報導裡，不見一個中國人民解放軍戰士救援災民之影像，這就奇了怪了。

養兵千日，用兵一時。記得以往中國每遇洪災，總有軍隊出動之報導。軍用皮筏艇.登陸艇，乃至直升飛機或運輸機等都是常見救災器具。人命關天，軍為民用，該是常理常識。何況中國近年不斷宣傳其軍隊如何如何強大，其軍機戰艦如何如何先進，但到民眾生命危在旦夕.國家財產嚴重受損之時，解放軍卻按兵不動，實在令人齒寒！聯想到近來風傳火箭軍軍頭出事.軍委主席急於匆忙換將，卻罔顧洪災民眾死活，真是不可思議！

洪災 北京 解放軍

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