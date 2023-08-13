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減碳環保 從放寬電動車補助開始

薛永康 （加州）

亞利桑納州的鳳凰城連續31天氣溫超過華氏110度，缺乏冷氣的居民苦不堪言，醫院增僱存放屍體的冷凍車以備不時之需。加州的「死亡谷」溫度亦破紀錄高達華氏127度。

據報導，目前美國有一億人遭受熱浪侵襲，每年因高溫氣候致命的人數超過任何天災。南部數州十萬人中有50 至100 送醫急救，在熱浪時高至1000 人，使醫療機構不堪負荷。

根據氣象專家：氣候變遷造成熱浪，環境汙染為元兇。如果排碳不減，這種侵襲美國、歐洲、中國以及其他地區的熱浪將成為常態，甚至會加劇；在醫療、經濟以及其它方面造成的負面影響將不堪設想。如何阻止氣候繼續變遷呢？筆者認為：最有效也是最直接的方法莫過於汽車減碳一途。

世界最大的排碳國為中美兩國。中國總排碳量為世界第一，人口為美國4倍，但是如果以總排碳量除以人口總數的「個人排碳量」則遠低於美國，乃拜於其大量製造以及使用電動車之賜，美國是否也可依樣畫葫蘆呢？

至2023年為止，美國的電動車為300萬輛，是汽車總數的1%，而汽油車以及油電混合車占了99%。在假日大家駕車出遊時，公路擠爆、烏煙瘴氣不見天日。據最新民調，46%的美國民衆的下一部車仍然不會考慮購買電動車，如何使這些「死忠」汽油車的民眾回心轉意？

筆者認為：第一步是需要暸解他們對於電動車存疑的原因，是因為比汽油車昂貴？充電站不夠或是充電費時？電池壽命有限？或其它原因？

就電動車較高的車價而言，聯邦政府早已有補助，但是厚此薄彼，對於進口車不利。筆者建議：刺激消費者購買電動車除了補助外，應該讓他們有各種品牌的選擇，不宜有保護主義。在公平競爭下，車價自然會減低。同時，考慮去除目前車型補助的Quota 制度：例如在今後，X 牌電動車受歡迎、賣多少部就補助多少部，而不是補助止於品牌銷售數量的上限。當然，增加充電站也是當務之急。同時，必須在媒體上傳播訊息：大家必須同心協力去減少氣候變遷造成的熱浪，「減碳環保人人有責」！

電動車 熱浪 減碳

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