我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國掀醫藥反腐風暴 多家藥廠因嚴格監管取消IPO計畫

接生扯斷嬰兒頭 喬州醫院還想裝沒事：建議直接火化

郭台銘最適宜擔任駐美代表

吳南風／洛杉磯

2024年台灣總統大選後，旅美華人建議：財勢雄厚的郭台銘董事長，最適宜擔任中華民國駐美代表特命全權大使。首先，郭台銘可不必動用政府預算，就在華盛頓特區買下一大片土地，再建成一座有中國特色的莊園，每逢周末假日廣邀美國政要、國會議員、商場巨賈、影歌紅星、新聞名嘴、名校教授、四軍將領及華人僑領到「台灣金名莊園」歡度假期，必能提升「台灣的國際知名度」，增進台灣與世界的交流。

亞聖孟子曰：「當今之世捨我其誰！」《孟子·公孫丑上·第二章》曾子曰：「自反而縮，雖千萬人吾往矣。」這一項巨責重任，除曾多次被選為「台灣多金有名的首席富豪」的郭台銘董事長能承擔，還有誰有財勢、有能力、有信心擔負此一大任？

四年前郭台銘董事長在一次參選活動時說：「兒童六歲前由國家養。」豪言壯語；我們常說：「孩子是國家未來的主人翁」，因此，今年的參選人中，會不會有人提出：「青少年18歲前由父母帶」的競選口號？因為目前幾位有可能成為下一位總統的政治人物中，有三位的子女皆已長大成人，不需父母帶領，而郭董尚有三位15歲以下子女，有待父母帶領引導，現在潮流盛行中英雙語教學，已具備國中、國小基本中文教育的少年學童，來到美國質優中小學就讀，高中畢業時申請常春滕名校入學，將有極大助益，對將來前途也有大的影響！

因此，為了國家和人民，為了年幼的子女，旅美華人華僑建議：郭台銘董事長最適宜擔任中華民國駐美代表特命全權大使。

郭台銘 華人 中華民國

上一則

一洲焦點／何謂「汙染陪審團」？川普官司來到關鍵點

延伸閱讀

柯辦：郭柯配非選項 郭台銘：盡全力就會得到最好結果

柯辦：郭柯配非選項 郭台銘：盡全力就會得到最好結果
冷眼集／郭台銘連踢鐵板 會重演棄選結局？

冷眼集／郭台銘連踢鐵板 會重演棄選結局？
郭台銘拋主流民意大聯盟 藍委：侯友宜「主變副」不可能

郭台銘拋主流民意大聯盟 藍委：侯友宜「主變副」不可能
兩位「神秘嘉賓」突現身新書發表會獻花 郭台銘感動拭淚

兩位「神秘嘉賓」突現身新書發表會獻花 郭台銘感動拭淚

熱門新聞

信評機構惠譽（Fitch）最近摘除美國AAA頂級債信評等，但美國債台高築和財政赤字問題由來已久，如果延續過去30年走的荒謬路線，美債信評將面臨更多降級。（美聯社）

美國債信被降級 原因在自毀長城

2023-08-06 06:03
「一洲焦點」談火箭軍及美中間諜戰。(央視、世界新聞網)

一洲焦點／火箭軍出大事 美中軍事間諜戰開打

2023-08-06 11:26
「一洲焦點」談倫敦塗鴉牆事件。(Getty Images、世界新聞網)

一洲焦點／塗鴉牆之亂 凸顯部分中國留學生要不得的心態

2023-08-11 08:39

中國不能成為外國人恐懼不來的國家

2023-08-09 00:31

美中軍事間諜戰方興未艾 華人遭殃

2023-08-05 02:00
鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

郭台銘想當粘著劑 還是絞碎機？

2023-08-07 02:00

超人氣

更多 >
社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道
美國人省錢少買 三種食品銷售大減

美國人省錢少買 三種食品銷售大減
槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇
中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害
低熱量、高纖維 除了蘋果…吃這9種水果甩肉

低熱量、高纖維 除了蘋果…吃這9種水果甩肉