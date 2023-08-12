郭台銘最適宜擔任駐美代表

2024年台灣總統大選後，旅美華人 建議：財勢雄厚的郭台銘 董事長，最適宜擔任中華民國 駐美代表特命全權大使。首先，郭台銘可不必動用政府預算，就在華盛頓特區買下一大片土地，再建成一座有中國特色的莊園，每逢周末假日廣邀美國政要、國會議員、商場巨賈、影歌紅星、新聞名嘴、名校教授、四軍將領及華人僑領到「台灣金名莊園」歡度假期，必能提升「台灣的國際知名度」，增進台灣與世界的交流。

亞聖孟子曰：「當今之世捨我其誰！」《孟子·公孫丑上·第二章》曾子曰：「自反而縮，雖千萬人吾往矣。」這一項巨責重任，除曾多次被選為「台灣多金有名的首席富豪」的郭台銘董事長能承擔，還有誰有財勢、有能力、有信心擔負此一大任？

四年前郭台銘董事長在一次參選活動時說：「兒童六歲前由國家養。」豪言壯語；我們常說：「孩子是國家未來的主人翁」，因此，今年的參選人中，會不會有人提出：「青少年18歲前由父母帶」的競選口號？因為目前幾位有可能成為下一位總統的政治人物中，有三位的子女皆已長大成人，不需父母帶領，而郭董尚有三位15歲以下子女，有待父母帶領引導，現在潮流盛行中英雙語教學，已具備國中、國小基本中文教育的少年學童，來到美國質優中小學就讀，高中畢業時申請常春滕名校入學，將有極大助益，對將來前途也有大的影響！

因此，為了國家和人民，為了年幼的子女，旅美華人華僑建議：郭台銘董事長最適宜擔任中華民國駐美代表特命全權大使。