抵制對美國民主威脅的陰謀論

「The “next Trump” is not the lasting threat」是7月8日洛杉磯時報社論。闡述如果下一位「川普 或是同路人」登上總統寶座雖然不宜,但是不會是對於美國長久的威脅。那麼,何為長久威脅?

作者麥爾斯泰勒(Miles Taylor) 為川普任內國安部高官,認為共和黨 內大批深信「陰謀論」的群眾,乃為維持美國民主長久的威脅,非一選舉周期可以解決的問題。該社論冗長,筆者只提其要點如下。

始於川普,他發揚了Tribalism:一個極度排除異己的「部落主義」,如今強烈地存在於共和黨,對於其領袖的忠心已經使黨的底層激進化,百千萬人已經被陰謀論洗腦。即使2020大選已經證明公正,共和黨選民在之後許多民調中仍謂拜登不是公正選上,陰謀論對於民眾的影響可見一斑。陰謀論傳播了何種信息?

誣蔑選舉計票機作假、反對黨在投票 所搞鬼、非公民也投票等,皆為非事實的陰謀論;也包括「白人將被取代的理論」(Replacement Theory),以及新冠肺炎背後的動機、以及疫苗接種的危機等。群眾對陰謀論深信不疑的結果為何?

2021年1月6日暴徒攻擊國會起源於誤傳「選舉不公」的陰謀論。更有甚之,與其反正,目前已經有30州也被陰謀論左右;今後這些州政府可在利於共和黨情況之下,介入以及干涉投票所作業。投票所在過去的獨立以及公正性將蕩然無存,皆拜陰謀論之賜。

筆者認為陰謀論如不及時阻止,將會根深柢固地極度分化美國:兩黨紛爭不斷、族裔對峙不停、貧富懸殊加劇、反政府反法令等。加上美國槍枝氾濫如雪上加霜,民兵組織militia、白人至上團體等可以陰謀論為由持械滋事,促使國會動亂重演,造成傷亡、影響社會穩定,美國將淪為一個缺乏法治的國家。

如何防止陰謀論傳播呢?筆者有以下建議:

陰謀論始於缺乏自律的電視台如福斯新聞、煽動群眾的社交媒體等。這些機構需要商家廣告為其主要收入,切斷其財源為可行之途;例如福斯台在被定罪後,一些廣告商退出為一例。當然,民眾也可抵制傳播陰謀論的媒體,使其收視率下降,廣告收入消失。如欲維持美國的自由民主,扺制陰謀論勢在必行。