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抵制對美國民主威脅的陰謀論

薛永康／托倫斯

「The “next Trump” is not the lasting threat」是7月8日洛杉磯時報社論。闡述如果下一位「川普或是同路人」登上總統寶座雖然不宜，但是不會是對於美國長久的威脅。那麼，何為長久威脅？

作者麥爾斯泰勒（Miles Taylor） 為川普任內國安部高官，認為共和黨內大批深信「陰謀論」的群眾，乃為維持美國民主長久的威脅，非一選舉周期可以解決的問題。該社論冗長，筆者只提其要點如下。

始於川普，他發揚了Tribalism：一個極度排除異己的「部落主義」，如今強烈地存在於共和黨，對於其領袖的忠心已經使黨的底層激進化，百千萬人已經被陰謀論洗腦。即使2020大選已經證明公正，共和黨選民在之後許多民調中仍謂拜登不是公正選上，陰謀論對於民眾的影響可見一斑。陰謀論傳播了何種信息？

誣蔑選舉計票機作假、反對黨在投票所搞鬼、非公民也投票等，皆為非事實的陰謀論；也包括「白人將被取代的理論」（Replacement Theory），以及新冠肺炎背後的動機、以及疫苗接種的危機等。群眾對陰謀論深信不疑的結果為何？

2021年1月6日暴徒攻擊國會起源於誤傳「選舉不公」的陰謀論。更有甚之，與其反正，目前已經有30州也被陰謀論左右；今後這些州政府可在利於共和黨情況之下，介入以及干涉投票所作業。投票所在過去的獨立以及公正性將蕩然無存，皆拜陰謀論之賜。

筆者認為陰謀論如不及時阻止，將會根深柢固地極度分化美國：兩黨紛爭不斷、族裔對峙不停、貧富懸殊加劇、反政府反法令等。加上美國槍枝氾濫如雪上加霜，民兵組織militia、白人至上團體等可以陰謀論為由持械滋事，促使國會動亂重演，造成傷亡、影響社會穩定，美國將淪為一個缺乏法治的國家。

如何防止陰謀論傳播呢？筆者有以下建議：

陰謀論始於缺乏自律的電視台如福斯新聞、煽動群眾的社交媒體等。這些機構需要商家廣告為其主要收入，切斷其財源為可行之途；例如福斯台在被定罪後，一些廣告商退出為一例。當然，民眾也可抵制傳播陰謀論的媒體，使其收視率下降，廣告收入消失。如欲維持美國的自由民主，扺制陰謀論勢在必行。

投票 共和黨 川普

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