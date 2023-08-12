距今約1000年前，北宋詩人蘇東坡（1057-1101）在一首詩中，寫陶云，我亦云。陶指陶淵明（365-427)，云就是說。那句詩，是說陶淵明講什麼，他就說什麼。此後，人云亦云就表示人家說什麼，就跟著說什麼。這種人沒有主見，完全聽從別人講的話。

然而，這種人並非全無主見，常常是為了整個團體的利益，而摒棄自己的觀點。這種人最受歡迎，因為他犧牲小我，完成大我。

人云亦云，有時候是因為自己不瞭解別人的意思，隨便應付一下。事實上，有知識的人，是不應該這樣的，他應該仔細去了解或查證他所聽到的消息，尤其在這個資訊非常發達的時代，事情的真相，是很容易查證的。如果自己有些基本的知識或常識，也應該很容易發現事實的真相。而不會人云亦云。

尤其現在假新聞太多了，不要隨便附和別人的想法，應該多加考證。

有些新聞，是too good to be true，但是許多人仍然相信。龐氏騙局就是利用這種人云亦云的心理，讓許多人受騙。幾年前股票投資 家Bernie Madoff就是在高爾夫球埸上，向許多大咖宣傳他所創基金的報酬率很高。結果，一傳十 ，十傳百。居然讓他騙到幾十億的不法之財。最後騙局被揭發，使許多人破大財，他也入獄。

人云亦云也可以被人用來破壞別人的名譽，許多都是以耳語相傳來達到目的，更可怕的是以高科技方式，比如網站，來做大型的人云亦云活動，尤其用在政治活動上。

美國前總統川普 ，最會利用人云亦云的方法，來宣傳或鼓吹他的想法。他在2020年敗選後卻不認輸，反而辯稱別人偷了他的選舉stole the election。許多他的信徒，人云亦云，都認同他的想法，結果造成2021年1月的國會暴動。很奇怪，這些人都相信川普的説法，對民主黨 產生極大的反感。然而稍有知識的人，應該不會相信川普的欺人之談。

然而，人類知識的進步，都是靠有些人不相信人云亦云的結果。如果不是麥哲倫（Magellan）的航海探險，環繞地球一周，人們仍然相信地球是平的。如果不是牛頓（Issac Newton）的思考，人們也不會相信地球有引力，萬物都有引力。如果不是達爾文（Charles Darwin）的仔細觀查，人們也不會相信物競天擇、適者生存survival of the fittest的定律。

人們必須具備基本常識及知識，摒棄人云亦云的習慣及心理，才能保存這個社會的一股清流及動力，免被汙染，進而使它更進步，人民更幸福。