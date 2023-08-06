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高溫、蟲咬、確診…南韓世界童軍露營露營「水深火熱」

高齡的總統候選人應有心智測試機制

薛永康 （加州）

「年齡只是一個數字」、「人生70才開始」為對長者不需為高齡罣礙的鼓勵，中外皆然，也不勝枚舉。

隨著年齡的增長，體力也許衰退，但是智慧可由於累積的經驗而增長。這是一般公認的看法，但是也不能以偏概全，尤其是反映在最近美國年長執政者的怪現象。

「天佑女皇」為80 歲的拜登在此地一個演講會後的結語，他也許認為他在英國皇室發言。81 歲的參院少數黨領袖麥康諾在演講中失神達20秒鐘不知所措、90 歲的參議員范士丹在議題投票時間，與其投下一贊成或是反對票，她開始演講，好在及時被下屬勸阻。

3位在美國政界的重量級人士在演講中說錯話、發呆、在不對場合開口，譲民眾擔心是否與高齡有關、能夠仍然信賴他們身擔重任？尤其是這種事件是否會經常發生，而非僅單一事件？

目前范士丹拒絕退休，即使她有健康不佳，在議案投票時經常缺席。麥康諾對於發呆一事，一笑置之沒有表態。拜登已經下定決心參選下屆總統。范士丹及麥康諾退休是遲早的事情，但是拜登能夠再做4年嗎？同時，如果78 歲的川普參選，能夠保證，他擔任高齡總統，能夠勝任愉快嗎？

「年龄是否只是一個數字？」筆者認為答案是見仁見智、因人而異；在美國高齡的政治家不乏其人， 81 歲的資深參議員桑德斯 頭腦清楚得很，在媒體訪問對答時反應靈敏、有條有理。如果年齡不是鑒定能力的主要因素，那麼用什麼方式來確定呢？尤其是針對2024 總統大選候選人。

筆者認為可以給每一位候選人，不論年齡，一個性向及能力測驗；測驗專注力、記憶力、認知力、反應、分析、聯想、情緒等以及一些心理以及醫學專家認為做為領導人必需具備的能力。測驗的結果必須公諸於世，不再只是年齡的考量，而是讓選民拿到一個客觀的數據，顯示候選人目前的狀況以及傾向，推選出一位頭腦清楚、有條不紊、有效溝通、掌握趨勢、具有遠見以及情緒智商等能力，能夠負起總統重任的領導人！

拜登 麥康諾 投票

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