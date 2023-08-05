假如川普真回籠白宮 該怎麼辦？

在千呼萬喚中，前總統川普 終於被司法部 特任檢察官下的大陪審團，為了他前年1月6日不甘下野而企圖推翻選舉結果起訴。雖然如此，但這對川普捲土重來似乎毫無負面影響。

在過去兩年中已屢見不鮮，每次他被彈劾或起訴，他的民調及捐款都反而有增無減，可見支持他的選民，不是被他騙得頭昏腦脹，就是已到不可理喻的地步。他還到處反咬司法部、聯邦調查局、特檢官等等，說他們故意等到他要出山再競選時，才來辦他；而且更大言不慚地對支持者說，其實拜登 政權是要「幹」他們，而他不過是不幸的擋路人，是選民的代罪羔羊而已，因而得了不少同情票。

嘗憶2016年選季，雖然喜萊莉一路領先，川普也有後來追上之勢時，筆者曾多次撰文，預告他有可能爆冷門之可能，果然不幸言中。現在看起來，除非有不可預料的特別事件，明年川普為共和黨候選人，似乎已成定局；倒是民主黨這邊，拜登除了年齡問題外，時常失言（例如欲與中國修好卻又稱人家的主席為「獨裁者」）；再加上兒子杭特的法律問題夜長夢多。因此如今他民調已掉到和川普43-43平手，不容樂觀。

倒是川普這邊，他及他的律師團一定會左延右拖，務使這些案件在明年大選前無法定讞，則他可以「尚是清白之身」名正言名順地當選；不過即使他已被判有罪，美國法律並無明文規定受刑人不可當總統，他也在言談間透露將來可能再有總統身分，大赦自己及許多攻擊國會山莊的「愛國人士」。各種後遺症將會層出不窮，因此美國朝野上下不能不未雨綢繆，考慮假如萬一川普真的回籠橢圓辦公室，大家該怎辦？

事實已多次證明他視「維護美國憲法」之誓言如兒戲，雖然大法官中（包括首席）有6位是保守派，誰肯（或敢）再度主持他宣誓就職，就有問題；其次，從他4年任期中顯示，誰在他下面任職一定會出問題，聽他話胡作任為的，遲早一定會鋃鐺下獄，不聽話的，必定會給他揶揄一番後，棄如敝履。當然天地之大，總會有人為了過過官癮而來做「勇夫」，不過這些都會是剩下來的「籮底橙」，美國如何在這種庸才下領導自由世界，實在堪慮，也難怪這個波濤洶湧的政局，已使美國在全球金融市場的評級開始從AAA 掉到 AA+。

川普更已經顯示，他根本沒有資格保密，國安情報官員如何能向他報告或呈送國防及外交機密，實在是很頭疼的一回事。

他上次任期中，雖然部份內閣官員私底下動念，要用第25修正案請他下台，但是他們之間並無默契，假如下次再有類似情況，他們會不會採取有效行動？

除了他如果真當選外，國會參眾兩院是由何黨控制，也會有影響，還有如何應付支持他的民情？總之國安機構及司法部門必須及早預擬應付腹案，方會「行前定則不困」。看來2024年這一場大選，很可能會是決定美國（甚至世界）前途的一場鬥爭，大家不能等閒視之。