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太猛了… 「芭比」上映14天全球狂破9億

前國安顧問波頓：若川普2024當選總統 美國將退出北約

水往下流 錢往上聚

張勝雄／亞凱迪亞

由於重力關係，水都是往下流的。高山上的冰川融化後，水就從高山流下，形成瀑布，流入河川，最後進入大海。所謂百川歸於海。比如，中國的長江、黃河都源於青藏高原，流經5000多公里，最後分別流入東海及渤海。

然而，金錢卻不是從上往下流的。金錢是從下往上聚的，金錢從貧窮的人，流往富有的人。據統計，在新冠流行期間的二年（2020及2021），在最上層1%的頂尖富豪，財富增加了近9000億美元。反之窮人則更窮，造成更多的民眾露宿街頭，變成遊民。

金錢的流向，不是像水一樣靠重力，而是靠不同的力學。最顯著的是勢力，有權有勢的人，賺錢都比較容易，因為他可用的資源比較多。比如在政壇上，官位愈高的官，他競選時籌的錢會更多。像前總統川普，雖然滿身醜聞，但是當他宣布要再選總統時，捐款馬上滚滾而來，一下子就收集了上千萬。

金錢也會流向有名的人。比如，職業網球名星費德勒（Roger Federer）身家上億，其中很多來自廣告費。著名的影星湯姆克魯斯（Tom Cruise ）則靠着賣命的演出，賺到好幾千萬。籃球巨星詹姆斯（LeBron James） 靠著精湛的球技，身價上億。足球巨星梅西（Leonel Messi）和邁阿密球隊簽約，價碼是2.5億。

金錢常隨著知識而跑，最典型的是股票投資。如果能掌握股市的動向，做出正確的決定，那麼金錢自然自動送上門。比如投資專家Warren Buffett，就是靠著他的長期投資股票知識，成為美國巨富之一，身價數億。

現在許多科技巨富，如微軟Microsoft的Bill Gates，臉書Meta/Facebook的查克柏格（Mark Zuckerberg），還有特斯拉Tesla的馬斯克等都是靠知識賺錢的。

商人要賺錢是要靠方法的。比如，從不同的地方低價買入，再在另一個地方以較高的價格賣出，來賺取價差。我們常說無商不奸，這是不公平的。有知識的商人，才會賺錢。

然而金錢也會從天上掉下來。比如得了兆彩（megamillions）或勁球（powerballs ）大獎。

金錢也可以與生俱來。就是生下時就咬著金湯匙，這些人就是富二代，因為祖上有保佑，或者傳說拜拜時燒好香。

所以如果能把握金錢流向的原則及機制，就有可能有朝一日抓到金錢，成為富者。然而，如果金錢取之社會，必須用之社會。才能保住金錢。

投資 股票 梅西

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