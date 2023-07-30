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拜登也需為陳果仁立碑

薛永康 （加州）

當佛州州長德桑提斯積極更改課綱刪除種族歧視及迫害歴史之時，拜登總統將為1955在密西西比州慘遭白人殺害的14歲芝加哥非裔少年艾米特‧提爾豎立國家紀念碑。

立碑雖然晚了68年，拜登的作法可圈可點；除了為提爾申寃，立碑可視為對種族歧視及迫害的警示牌！當年14歲的提爾對一位白人婦女吹口哨，其夫及兄弟動用私刑將提爾殺害棄屍河中，手段殘忍。提爾母親堅持在葬禮開棺展示提爾遭到的凌遲與殘害！令人憤恨的是兩個白人兇手在全白人陪審團審判後無罪開釋。

另一嚴重的種族迫害案件發生在1998。 德州Jasper 市一位非裔男子James Byrd Jr. 被三個白人至上主義份子拖在卡車後達三英里致屍體殘缺不全。手段之殘酷令人髪指！唯一與提爾案件不同的是三個兇手中兩位已經伏法，一位終身監禁，使受害者得以瞑目，可見司法在1998 已經比1955 提爾案件進了一大步。

但是在1955提爾案之後、1998 Byrd案之前的1982，華裔製圖員陳果仁被誤認為日裔，在當時底特律汽車業蕭條之時，進口的日本車為代罪羔羊，仇日氣氛濃厚。 陳在酒吧裏與位白人汽車工人口角後在回家途中遭到殺害！這個種族歧視及迫害的案件在當時法律寬鬆判決下，二兇手各罰款3千了事，無需入獄，陳家在重罪輕判之後屢次上訴無效，亳無司法公正可言。

西諺云「學習歷史的目的就是避免歷史重演」所言不虛。拜登要在提爾碑文上揭露美國在過去種族仇恨及迫害的醜陋歷史，希望從歷史中汲取教訓，不再發生。陳果仁與提爾案件如出一轍，受害者皆為少數族裔、遭受白人殘害以及司法不公。

期望拜登也能替陳果仁申冤，為其立一銅像，告知國人「所有人的命皆是命」華裔也應不例外，杜絕種族歧視為當務之急。不論受害人為何族裔，迫害他人者皆應受法律嚴厲處置。

種族歧視 拜登 華裔

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