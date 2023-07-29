異想天開表示不合實際、不合情理的想法。所以，不可能實現。然而事在人為，任何事都有可能發生。當初，萊特兄弟妄想像鳥一樣在天空飛行，結果人們因此發明了飛機。從另一個角度去思考Thinking outside the box，常常可以解決許多難題。

台灣的總統選舉，現在正在火熱的進行。民進黨由現任副總統，也是台灣金孫的賴清德代表；民眾黨則由黨主席柯文哲出馬；國民黨 雖然已決定由侯友宜 擔起這重擔，然而鴻海的郭台銘卻不放棄，仍在全島拜票，爭取支持者。上次代表國民黨但敗選的韓國瑜 現已答應全力支持侯友宜，下架執政的民進黨。

從民調來看，賴永遠是第一名，第二名是柯文哲，笫三名才是侯友宜。如果郭董參選，則墊底的是郭。

侯最近聘請金溥聰，又名金小刀來操盤，以挽救他的低民調，不知效果如何。侯是個非常優秀的市長，他去年連任新北市長，在全市52個選區都打敗民進黨對手林佳龍，聲望如日中天。這是因為他務實的作風，很受人民歡迎。然而他缺乏治理全國的經驗，口才也不是一流，不像韓國瑜口若懸河，出口成章。再加上郭董的分裂，所以到現在為止，侯還在苦戰。

然而，如果侯能得到郭董的支持，國民黨還是有希望的。

政治要靠妥協，合縱連橫，分享利益。但這並不是政治上的分贜，而是秋後算帳，論功行賞。

所以，如果侯能請郭做不分區立委第一名，以後郭很有可能成為立法院的召集人，讓郭有為民服務的機會，實現他的理想。如此，郭台銘有可能回籠國民黨，至於韓國瑜，應該請他擔任行政院長，或總統府首席顧問，或陸委會主委。讓他和大陸接洽，重新調整及連結兩岸，使台灣的農工產品能夠更順暢的輸往大陸。如此國民黨才有機會和賴一決高下，甚或可能重新取回政權，再次政黨輪替。

如何說服各方豪傑加入他的陣營，是侯當今最重要的策略，如果他再能惡補一下政治知識及口才，則更能拉攏民心。如此雙面策略，侯就有可能與賴爭取台灣總統寶座。到時鹿死誰手，還不可知，這並不是異想天開。