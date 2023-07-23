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抑止「自認享有特權」歪風

薛永康 （加州）

﻿6/30最高法院以拜登總統越權為由封殺了4000億元的聯邦學貸豁免計畫，7/14 拜登改推為390億元減免，已償還20-25 年學貸者，豁免還債。

新的提議如果通過，4000億學貸中的90%將由借貸者自己負責。但是為何不讓已經償還20-25年學貸者，「有始有終」把所餘無幾的貸款付完？為何剝奪借貸者自己付完最後一筆「如釋重負」的成就感？反之，餘額由政府埋單是否會養成「自認享有特權」（entitlement）；有求必應、不勞而獲、不負責任，認為自己應該獲得權益的惡習?

在新冠疫情期間，失業問題嚴重，政府介入，讓租客延緩支付房租是合情合理，但是這並非房租減免！疫情解禁之後，拒付房租的房客比比皆是！其「自認享有特權」與要求減免學貸的風氣如出一轍，實不足取。

「自認享有特權」的例子在美國不勝枚舉，筆者認為最荒謬者，莫過於目前加州的「賠償黑奴後裔提案」; 160 年前的內戰已為黑奴平反，加上後續的平權法案、食住津貼、健保免費、幫助入學就業等，多年來政府提供黑奴後裔的優惠還不夠嗎？現在居然食髓知味獅子開大口，重新再算多年來早已賠償的舊帳？

筆者深信一個健全的社會應是國民自食其力、人盡其才、各盡所能；政府的角色是維護正義及救助天災等。簡言之，政府可以救急但不救窮！反之，如欲依賴政府不勞而獲「自認享有特權」的社會是什麼情況？製造業下滑、基建荒廢、法律鬆弛、治安不良、好逸惡勞、人工缺乏、盜賊橫行、貧富懸殊、遊民毒品充斥等，這不也正是美國目前社會風氣的趨向嗎？如欲防止美國步入深淵，必須及時抑止「自認享有特權」的歪風。

學貸 拜登 疫情

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