從脫鉤到去風險的策略轉變

「脫鉤」（De-Coupling」和「去風險」（De-Risking)是近來美國媒體報導中最常見的兩個名詞。 美國財長葉倫在七月初的訪華行程中重申，美國不尋求與中國「脫鉤」，強調與中國經濟「脫鉤」會對兩國造成災難性的影響，也會破壞全球穩定。 同樣的，今年五月底，G7高峰會在日本廣島舉行，會後七國領導人也一致表示：「我們不會與中國「脫鉤」，與此同時，我們認識到經濟彈性需要「去風險」和多元化。」

與中國完全「脫鉤」，對某些歐美國家和企業而言，風險巨大，難以承受。 奧地利一份智庫研究報告估算，如果對中國完全「脫鉤」，德國的年均GDP將下降2%以上，經濟將陷入負增長。

此外，儘管中美之間存在著各種矛盾及貿易關稅壁壘，兩國的貿易在2022年卻創下歷史新高，總額近七千億美元，這證明中美兩國的經濟互補性仍然較強，難以「脫鉤」。

在與中國「脫鉤」既不可能，又不可取的情況下，歐盟 委員會主席馮德萊恩今年3月底闡述歐盟的中國政策時，首次拋出「去風險」概念，但她並沒有具體說明「去風險」指的是什麼。 顯而易見，「去風險」是要限制和封鎖中國高科技產業的發展，把中國經濟鎖在低端產業上。

「去風險」是一個經過精心挑選的名詞，因為沒有人會反對降低風險，而且「去風險」比「脫鉤」聽起來要溫和的多。 美國亞洲協會中國分析中心主任季北慈教授(BatesGill)就指出：「從修辭上來說，「去風險」是一種比「脫鉤」更聰明的表達方式，但是，中國與G7國家在安全挑戰和未來的經濟關係很難因為「去風險」策略而改變。」

美國總統安全顧問沙利文(Jake Sullivan )也闡述了美國對中國「去風險」政策，他明確表示，拜登 政府將在「小範圍、高藩籬」(small-yard ，high-fence) 策略下，繼續限制對中國出口最先進的半導體技術，但允許一些美國企業留在中國繼續發展。

從美國「新冷戰」的角度來看，「去風險」是一個權宜之計，比較容易取得歐洲盟友的共識。 而從中國的角度來看，名為「去風險」，實為「去中國化」，最終目的是把中國排擠出全球中高端的產業，阻止中國高科技超越美國， 因此，「脫鉤」或「去風險」，對中國而言，兩者實質差異不大。

無庸置疑歐美的「去風險」政策巳經造成一些產業鏈加快從中國外遷，導致近來中國對美國以及全球貿易出口雙雙下滑，疲軟的經濟數據迫使中國政府出台更多寬鬆的貨幣政策。 北京也積極派遣官員和代表團前往海外，找尋新的投資 者。 同時，對來訪的外國大型企業管理高層作出承諾：中國將不斷優化營商環境，提升對外開等級，為外國企業在中國發展創造更好條件等等，試圖穩定外商的投資信心。

「去風險」政策是一把雙刃劍，它對中國經濟造成衝擊，但也導致某些美國及其盟邦企業失去商機，損失慘重。 企業是要追求利潤的，在商言商，他們不會因為政府的規定而放棄商機。 在企業的大力遊說下，歐美政府勢必要對「去風險」的內容不時地作出調整，譬如，拜登政府最近出乎各界意料地允許韓、台半導體廠商繼續經營及投資中國業務，這肯定是在考慮打亂供應鏈的代價後，加上盟邦的反彈，不得不作出的妥協。

其實，歐美針對中國的「反風險聯盟」有其潛在的脆弱性，並非鐵板一塊。 在俄烏戰爭的大環境下，歐美目前展現出空前的大團結，但他們之間一直存在著許多分歧，尤其是在綠色產業補貼及北約組織的國防預算方面。 不僅如此，他們的中國策略也不完全一致，美國主張對中國採取更具對抗性的立場，而歐盟則顯得有些猶豫。 同時，歐盟內部在中國政策上也有不同看法，根據統計，在27個歐盟會員國中，17個成員國包括德國、法國、荷蘭、匈牙利等國，不願與中國為敵，其他的10成員國則在安全問題上緊跟美國，這導致歐盟內部在中國戰略上的分歧。

總之，「去風險」是一個複雜、高度政治化的政策，它涉及經濟、貿易、外交、安全等多個領域，實際操作起來難度很大。 歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在六月底的一次演講中坦承：「客觀地說，「去風險」從哪裡開始、從哪裡結束，在執行上並非易事。」 因此，雖然歐美對中國「去風險」的大方針已定，但政策如何推動落實、中國將如何反制、對世界產業鏈有多大的影響，尚有待觀察。