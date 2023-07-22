台灣現在最大的議題是統一或獨立，現在已經沒有人敢公開講台灣要獨立，即使是頑固的台獨份子，也只敢說台灣是一個政治實體，有十幾個有邦交 國家。但台灣的執政者，從來不敢正式宣布台灣獨立，事實上，這會逾越中國所宣稱的核心利益及紅線。即使美國老大哥也不要台灣搞獨立，因為這會引起台海的戰爭，美國不想被捲入。美國希望台灣維持現狀，做老大哥的棋子，同時也可以繼續賣軍火給台灣，名為保護台灣的民主。

一般來說，老一輩的台灣人，不希望戰爭，因為他們大都已受夠戰爭的苦痛。他們回去祭祖，也和幾十年前失散的親友重聚，所以這些人傾向於兩岸和平，甚至統一。然而他們也不敢公開講，因為很容易被戴上紅帽子。

然而台灣有很多年輕人，他們不知道國共分裂的歷史，他們也對現在的中國，有相當的不了解。他們認為對岸是個專制政體，和台灣的民主制度不能相比。一旦被統一，台灣會生活於恐怖中。他們看到中國壓制香港的反送中 份子，更增加他們恐中的信念。

然而為何去年2022年九合一大選，執政黨會大敗呢？極藍或極綠應該沒有變化，改變的是中間選民，他們大部分都是年輕人，他們已看破抗中保台的口號，認為抗中不一定能保台。中共的軟硬兼施策略，還有執政黨的政績，有許多可議之處。例如幾個縣市政績的瑕疪、政府官員的論文問題，及他們可能的操守問題，以及沒能有效維護台積電 的在台權益等，但是最重要的是台灣人民懷疑抗中真能保台嗎？

明年2024年是總統大選，也是立法院全部改選之年，統獨議題會再浮上檯面。台灣人民應該問所有的候選人他們的看法及意向。保台有好幾個做法，抗中可能不是唯一選項，選對人，才是台灣及台灣人之福。