當我教到「極方程式」時，學生們忍不住嘖嘖稱奇、驚嘆數學的奧妙，簡簡單單的一個方程式就能繪出複雜美麗的圖案，可惜教科書裡只列出一些比較簡單的曲線圖，諸如玫瑰線、螺線、雙紐線、蝸線、心臟線等。一次，我用極方程式繪了一個八角曲邊形，一個學生脫口而出：「這不是越南 硬幣的形狀嗎？」第二天，他帶來他祖父收藏的一枚越南五元硬幣向同學炫耀，班上美國土生土長的同學，從沒見過不是圓形的硬幣，對它產生了極大的興趣。下課後，有幾個學生知道我從越南來，就圍繞著我，請求我給他們談一下這硬幣的來歷。

我見他們興致勃勃，就簡略地介紹了中越兩國貨幣 有關的歷史：「越南古代是中國藩屬，經濟深受其影響。中國自秦始皇統一貨幣，鑄造了外圓中方的孔方兄，其設計也為越南所沿用。」「為什麼要外圓中方？」「有人說這造型寓意是天圓地方，我倒認為可能只是技術問題。圓形做模型最易，中間方形孔方便鑄造後可串起很多枚一次性打磨，而且使用時，不會破損口袋，其孔則可穿繩攜帶。

我又告訴他們：「越南不但仿造中國貨幣形狀，還仿用其稱，如通寶、元寶、重寶，單個為文，成串為貫等。後來法國入侵，越南經濟又為其左右。因硬幣初時用銅鑄造，貨幣的單位元就被稱為銅(dong)。貨幣採用十進法，1銅等於10毫(hao)，1毫等於10分(xu,取音自法文便士sou)。

「你們今天所見到的五元硬幣是南越於1965年發行的，三年後又發行了12邊形的20元硬幣。當時我還是小孩，也和你們一樣好奇，心裡想，世界上其他國家的硬幣是否也有不同的多邊形？問長輩，他們也答不出個所以然。」

一個學生手快，拿起手機，立即搜出我剛發問的問題答案，而且圖文並茂：馬恩島（Isle of Man）是三角形、澳大利亞是正方形、蒙古是長方形、斐濟（Fiji)是五邊形、印度 是六邊形、巴巴多斯（Barbados)是七邊形、索馬利亞（Somalia)是八邊形、波蘭是九邊形、智利(Chile)是十邊形、馬達加斯加（Madagascar)是十一邊形。我看得瞠目結舌、自歎不如，他們真是後生可畏。