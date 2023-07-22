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民國時代＜留侯論＞

吳南風／旅美華人

一、北宋時代＜留侯論＞

宋代：蘇軾

「古之所謂豪傑之士者，必有過人之節。人情有所不能忍者，匹夫見辱，拔劍而起，挺身而鬥，此不足為勇也。天下有大勇者，卒然臨之而不驚，無故加之而不怒；此其所挾持者甚大，而其志甚遠也。

太史公疑子房以為魁梧奇偉，而其狀貌乃如婦人女子，不稱其志氣。嗚呼！此其所以為子房歟！」

二、民國時代＜留侯論2.0＞

新時代國家領導人，一定要有為國為民的壯志、任勞任怨的承擔、以民為本的心志、正直高尚的品格、浩然正氣的風骨、忠厚老實的本性、信守承諾的信譽、服務群眾的心志、親近民眾的作風、冒險犯難的鬥志、克服萬難的幹勁、堅定不移的意志、鍥而不捨的精神、忠肝義膽的豪情、大仁大勇的情懷、悲天憫人的苦心、苦民所苦的悲心、犧牲小我的胸襟、互惠共好的意識和國泰民安的心願。  

一般選民還以為國家領導人一定要財力雄厚、舌燦蓮花、髮夾彎轉，其實不然，這次2024大選，其中只有中國國民黨提名的「侯」選人，充分適合上述新時代國家領導人的基本條件；讚啊！這就是「守信益友，進退合宜」的總統「侯」選人 ！

《孫子兵法．九地篇》舉一比喻云：「故善用兵者，譬如率然。……夫吳人與越人相惡也，當其同舟而濟，遇風，其相救也如左右手。」因此，正值激烈的大選前夕，絕對不可陣前換將，更千萬不能選前「換侯」，必須「留侯」，同舟共濟，團結一致；化解分化，出奇制勝；後來居上，反敗為勝！如此才能達成「下架貪腐政黨，阻止台海戰爭」的首要目標與任務，進而邁進「中華民國安全，台灣社會安寧，全國同胞安泰」的「三安願景」！ 

中華民國 國民黨

上一則

一洲焦點／再會季辛吉 別了美中關係

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